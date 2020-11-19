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Путин добился на Кавказе всех своих целей

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 ноября 2020, 06:53

Кремль умножил беспрецедентное влияние на Армению и вернул российских военных в Азербайджан.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин заявил, что урегулирование вопроса о будущем статусе Нагорного Карабаха – "это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса"

Таким образом российский президент продемонстрировал, что само урегулирование давнего конфликта между армянами и азербайджанцами вовсе не является его целью. Цель – это как раз сохранение условий для конфликта, "сохранение статус-кво". При этом статус самого Карабаха остается неурегулированным. Для Азербайджана, как подчеркнул его президент Ильхам Алиев, никакого статуса не существует вовсе. А для Армении все также существует самопровозглашенная Республика Арцах со столицей в Степанокерте. Только безопасность территории теперь обеспечивают не армянские силы и не удержание районов Азербайджана вокруг Карабаха, а российские военнослужащие – и еще вопрос, что является более надежным прикрытием и защитой от возможного применения силы.

Читайте такжеЭрдоган и Путин в Нагорном Карабахе подписали пакт о ненападенииТаким образом, Путин продемонстрировал, что замораживание карабахского конфликта и интегрирование в этот конфликт российской армии как единственного гаранта жизнеспособности самопровозглашенной Республики Арцах и было его главной задачей. Вопрос теперь не в том, инспирировал ли Кремль очередной виток нестабильности на Кавказе или просто использовал азербайджанскую специальную операцию. Вопрос в том, чего Путин добился в результате этой кровопролитной войны. А добился он беспрецедентного усиления влияния на Армению и возвращения российских военных в Азербайджан.

Одновременно мы получили от российского президента ответ на вопрос, сколько же российские войска будут находиться в Карабахе. Не пять лет. И не десять. А, по меньшей мере, столько, сколько Путин будет президентом России – чтобы у его преемника были возможности разрешить или разморозить конфликт – в зависимости от необходимости. И эти намерения Путина, кстати, совпадают с намерениями его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, пообещавшего соотечественникам, что вопрос о статусе Карабаха не будет рассматриваться, пока он является президентом страны. Так что Путин прав, когда говорит, что поиском решения придется заниматься "будущим участникам процесса" - сам он в поиске решения просто не заинтересован.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

новости России Нагорный Карабах Виталий Портников новости Армении новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
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