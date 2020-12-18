Путин задумал создать еще один ПиСУАР на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил о поддержке Донбасса и отказе от пересмотра Минских договоренностей / Reuters

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную пресс-конференцию, во время которой прозвучал и вопрос о будущем российско-украинских отношений и судьбе Донбасса. На самом деле ничего удивительного, с точки зрения Путина, не произошло - все эти свои тезисы он методично озвучивает еще с 2014 года.

Его заявления об увеличении "поддержки Донбасса", как он это назвал, фактически означают, что так называемые гумконвои туда Россия будет отправлять дважды в день. Но меня больше раздражают не слова Путина о дальнейшей поддержке Донбасса, а его заявление-манипуляция о якобы признании Минских договоренностей решением Совбеза ООН международным соглашением. Это - откровенная ложь, ибо Совбез ООН, если дословно, лишь приветствовал их наличие и отнюдь не утверждал их.

Кроме того, по всем международным нормам и действующему украинскому законодательству, любое международное соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом, чего, понятное дело, не происходило. Зная это, Путин врет на пресс-конференции и его никто не останавливает.

Никаких внешних признаков того, что Кремль стремится к миру, как об этом говорил Зеленский, готов вернуть Донбасс, как говорил Резников или, тем более, устал от войны, как говорил Кравчук, нет. Его ответ в очередной раз свидетельствует о том, что изменений в позиции России не происходит.

Наоборот, РФ начинает реализовывать тот самый план, который в свое время уже отработали на Приднестровье – как только не удалось согласовать с Кишиневом имплементацию Меморандума Козака, который предусматривал создание асимметричной федерации, они начали играть в долгую и, используя фактор Приднестровья, они привели во власть Молдовы пророссийские силы.

Скорее всего, тот же сценарий будет внедрен и в Украине. Но никаких предпосылок для возможной эскалации это не создает, потому что любая эскалация требует значительных финансовых затрат, а Россия только за последнее время дважды сокращала расходы на Донбасс из своего госбюджета. Россия будет действовать иначе, а именно увеличивать расходы на деятельность пророссийских политических сил и общественных организаций, которые действуют внутри Украины.

Читайте такжеКрым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресконференцииТо есть она будет действовать в тылу, а не на фронте. В частности, она вновь может пойти по сценарию, который в 2004 году был отыгран в Северодонецке, на так называемом съезде представителей всех уровней, где впервые заявили о создании знаменитого ПиСУАРа (Південно-Східної Української Автономної Республіки - ред).

То есть сейчас, уже после проведения местных выборов и привлекая тех же жителей Украины из восточных регионов, Россия может попытаться откатать его снова. Еще один вариант, по которому может действовать Россия (и об этом свидетельствуют последние соцопросы) – при поддержке Слуг народа и лично Зеленского в Украине увеличивают влияние Медведчука и Ко. А если принять во внимание, что все больше разговоров раздается о проведении внеочередных выборов, то это – довольно опасный маячок.

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 гг), бывший председатель Луганской ВГА, специально для Главреда