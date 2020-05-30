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Путина в своих целях научились использовать даже страны-карлики

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

30 мая 2020, 08:44публикуется на языке оригинала

Гибридные войны и гонка вооружения – главный аргумент международной политики России.

Путин
Путин думает, что совершает хитрые многоходовки, но в итоге каждый раз оказывается в дураках / УНИАН

Россия вместе с США и Китаем азартно включилась в гонку вооружения. Гибридные войны в разных концах мира и гонка вооружения, а не экономическая мощь, вот главные аргументы путинской России в нашем кризисном мире. Но другие государства также научились использовать методы гибридной войны не менее эффективно, чем это пыталась делает Россия в 2014 году против Украины. Так сказать, за что боролись на то и напоролись.

Путин верит, что применение гибридных методов войны, сразу на многих международных площадках, свидетельствует о возрастающей мощи России. Но это не так. Это разнообразие конфликтов лишь изматывает Россию, растягивает ее ресурсы. Не дает ей сосредоточится на главном или увидеть главную угрозу. Это фатальная стратегия.

Читайте такжеПутин забился в агонии перед крахом своей системыКремль, как правило, пользуясь своим вероломством, а также слабостью других государств, "легко начинает" военно-политический конфликты в разных частях мира, но как всегда, выгоду от них, в конечном итоге, получает ни Россия, а другие большие и малые государства.

Использовать Россию в своих интересах любят Европа, США и Китай. Даже Иран. Турция, Венесуэла, Сирия и Северная Корея научились плодотворно использовать кремлевские амбиции и самоуверенность путинской России в своей внешней политике. А Кремль, уверен, что в другом конце мира и в следующий раз ему повезет больше, чем в предыдущих конфликтах, но такой самообман - это прямой путь на роль мирового изгоя, а не лидера, не смотря на амбиции и масштабы России. А потом опять все сначала.

Виктор Небоженко Владимир Путин новости России
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