Путло-фюрер готовится принять Беларусь в рейх-эксплуатацию

Путину нужна Беларусь / Reuters

Поехавшие башкой людоеды в Кремле так вцепились в празднования чужих побед, что становится понятно: они готовы начать новую войну. Им нужна глобальная заварушка, в которой можно стяжать крупный выигрыш. Несколько войнушек локального значения они уже ведут, но им мало – масштаб не тот. И, пока яйцеголовые эксперты-политологи рассказывают о слабости путинской пещеры – дескать, не потянет карлик финансово большую бойню – он времени не теряет, а набирает темп в деле воссоединения с Беларусью.

Для него это – стратегическое приобретение. Во-первых, пещерный Рейх приобретает почти 10 млн рабов. Не секрет, что вымирание населения в России приобрело угрожающие масштабы. Путин рожать не умеет – он специалист только в области убийств, равно как и все его подельники. Так что десяток миллионов душ ему необходимы как свежая кровь.

Читайте такжеЛюдоед Путин погрузил Россию в мрачное СредневековьеВо-вторых, Беларусь – это новые территории с выходом к границам Украины, Польши, Литвы. В связи с этим у звереющего агрессора открываются новые горизонты на разных направлениях. Почему бы не предъявить территориальных претензий той же Литве – к примеру, потребовать вернуть Вильно, нынешний Вильнюс – или не пробить на прочность украинцев, подпалив территорию незалежной на Ровненском направлении?

Ах, как хорошо сидеть в бункере и двигать солдатиков, не опасаясь за собственную задницу! Путло-фюрер в идеальном положении ненаказуемого поджигателя войны.

По намеченному плану, до середины сентября он подпишет с предателем белорусского народа Лукашенко все бумаги по сдаче Беларуси в рейх-эксплуатацию, после чего 22 сентября по видеосвязи предъявит миру окончательный вызов, объявив о создании агрессивного Союзного государства - обновленного монстра, способного создать большую и острую головную боль для изнеженных западных политиканов.

Александр Сотник, российский журналист, писатель, для Sotnik-TV