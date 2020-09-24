Расплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборах

Осень будет трудной для Зеленского / УНИАН

Осень 2020-го принесла президенту Украины Владимиру Зеленскому новые проблемы. С трудом установленное перемирие в Донбассе постоянно находится под угрозой срыва; белорусский кризис разрушил отношения с Минском; против президентской команды идет война компромата, в которой участвуют бывшие соратники Зеленского.

Но больше всего трудностей сулят местные выборы, которые пройдут в конце октября. Пропрезидентская партия "Слуга народа" все больше теряет популярность и страдает от слабого присутствия в регионах, а парламентская и региональная оппозиция видит в местных выборах способ отомстить Зеленскому за прошлогодние поражения.

Новые правила, старые проблемы

В октябре украинцам предстоит избирать мэров городов, депутатов областных, районных и городских советов, а также глав объединенных территориальных общин, созданных в рамках реформы децентрализации. Эта же реформа основательно перераспределяет полномочия и бюджеты от центра в пользу регионов.

Местные власти становятся гораздо более влиятельными, в том числе в финансовых вопросах – суммарный объем региональных бюджетов в 2014–2019 годах увеличился почти в четыре раза, с 68 млрд до 234 млрд гривен (курс доллара за это время вырос лишь в два с небольшим раза, с 11–13 до 26–28 гривен). Украинские СМИ сравнивают значение местных выборов с президентскими и парламентскими, называя их четвертым туром для новой власти.

Среди новшеств кампании – открытые партийные списки на выборах депутатов областных и городских советов, которые дают возможность голосовать не просто за партию, а за конкретного депутата из списка. Про необходимость такой реформы в украинской политике говорили давно – всем были очевидны недостатки системы, когда возглавляющие партию или ее отделение паровозы, вроде известных актеров и спортсменов, затягивали в депутаты мутных персонажей, купивших себе места.

Читайте такжеЧего украинцы ждут от Зеленского в вопросе ДонбассаОткрытые списки – одно из немногих предвыборных обещаний Зеленского, которое было выполнено. Впрочем, побочным эффектом реформы стало то, что избирателей теперь пытаются перекупить друг у друга кандидаты не только от разных партий, но и из одного списка. "На местные выборы идут бизнесмены: у кого-то есть плиточный завод, у кого-то – сахарный, у кого-то – пекарня и так далее. Одни кандидаты готовы поделиться с избирателем своей продукцией. Другие понимают, что гречка проигрывает деньгам", – описывают ситуацию гражданские активисты, наблюдающие за нарушениями на выборах.

Еще одно нововведение – гендерная квота для партийных списков. В каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух женщин. Правда, и это требование часто выполняется в семейно-клановом духе украинской политики. Например, на выборах в Киевский горсовет список "Европейской солидарности" возглавит жена Порошенко, а "Слуги народа" – жена главы МИД Кулебы.

Из-за начинающейся второй волны коронавируса ходили разговоры, что власти могут попробовать отложить выборы. Но Зеленский вряд ли пойдет на это: его популярность и так падает, а последствия второй волны могут оказаться настолько плачевными, что выгоднее провести голосование сейчас.

Еще один камень преткновения – выборы в Донбассе. Когда-то Зеленский говорил о том, чтобы провести местные выборы одновременно с выборами на неподконтрольных территориях. Сейчас понятно, что это не получится, что позволяет Москве упрекать Киев в невыполнении обещаний. Путин в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что постановление Верховной рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям. Дело в том, что в постановлении Украина готова проводить голосование на неподконтрольной части Донбасса только после его возвращения под украинскую юрисдикцию, а Минские соглашения предусматривают обратный порядок – сначала выборы, а потом передача контроля над границей.

Читайте такжеПочему падение рейтинга ничем не грозит Зеленскому и его партииНа последней встрече советников лидеров нормандской четверки, по словам российского представителя Дмитрия Козака, была достигнута договоренность о возможном пересмотре этого пункта. Впрочем, его украинский коллега Андрей Ермак эту договоренность не подтвердил.

Более того, под угрозой срыва выборы и на подконтрольной части Донбасса. Местные военно-гражданские администрации (действуют с 2015 года, их главы назначаются украинским Советом безопасности и обороны) сообщили ЦИК, что не могут гарантировать безопасность голосования в территориальных общинах прифронтовой зоны. Если выборы там отменить, то это будет означать серьезное ограничение гражданских прав жителей самого сложного региона, поэтому ЦИК пока не может решить, как поступить в этом вопросе.

Расплата за 2019-й

Местные выборы дают возможность старой политической элите Украины отплатить Зеленскому за унизительное поражение 2019 года. Локальные проблемы с дорогами, больницами и прочей рутиной отодвинуты в сторону, а на первый план опять вышла общенациональная повестка со зрадой и перемогой.

На юго-востоке страны "Оппозиционная платформа – За жизнь" Бойко – Медведчука ставит в вину Зеленскому и его партии неспособность добиться мира в Донбассе и вытеснение русского языка из школ. В центре и на западе "Европейская солидарность" Порошенко обвиняют президента в сдаче национальных интересов Кремлю и преследовании патриотов. Оба крыла оппозиции попытаются превратить выборы в регионах в референдум о недоверии Зеленскому.

Тем не менее, несмотря на их усилия, центристский избиратель не спешит массово переходить на сторону радикальных оппонентов Зеленского. Опросы показывают, что более четверти украинцев готовы по-прежнему поддержать кандидатов "Слуги народа" на выборах в местные советы. За партии Медведчука и Порошенко высказались 17% и 16% соответственно. Правда, сторонники оппозиции куда более мотивированы идти голосовать, чем сомневающиеся избиратели Зеленского.

Чтобы мобилизовать своих сторонников, президент отправился в турне по стране, открывая школы и больницы, презентуя региональные программы развития. Однако эффективность у этих поездок сомнительная. Если в 2019 году визиты Зеленского в регионы, несмотря на весь их Лукашенко-стайл, были шагами уверенного в себе молодого лидера, готового к переменам, то нынешние слишком похожи на протокольные поездки его предшественников.

Также местные выборы высветили многочисленные слабости президентской партии "Слуга народа". У нее нет надежных кадров на местах, назначенные Зеленским губернаторы непопулярны, сама партия очень рыхлая и склонна к внутренним конфликтам. Сенсационную победу "Слуги народа" на парламентских выборах во многом обеспечили депутаты-мажоритарщики, которые теперь возвращаются в родные округа курировать выборы, но их личные интересы часто не совпадают с линией партии и связаны с повесткой местных групп.

Разногласия внутри пропрезидентской партии и дефицит кадров приводят к тому, что "Слуга народа" не имеет шансов получить своих мэров в ключевых центрах.

В городах-миллионниках юго-востока действующие мэры уверенно идут на переизбрание, помешать которому могут разве что какие-то чрезвычайные обстоятельства, вроде болезни харьковского мэра Геннадия Кернеса. А их карманные партии и именные блоки возьмут под контроль горсоветы.

Эти слабости заставляют президентскую партию договариваться с вероятными победителями еще до голосования. Хороший пример – ситуация в Киеве, где "слуги народа" явно сливают выборы в пользу фаворита – действующего мэра Кличко (рейтинг более 40%), в расчете на будущий союз с его партией "Удар" в новом созыве Киевского горсовета.

Партия продолжает эксплуатировать историю успеха Зеленского, поэтому выходцы из шоу-бизнеса по-прежнему рассматриваются как кадровый резерв. На выборах мэра Одессы "Слуга народа" выдвинула ведущего "Джентльмен-шоу" Олега Филимонова.

Читайте такжеТри кита: чем Зеленский отличается от Порошенко и ЯнуковичаОднако этот подход уже не везде срабатывает. Видя разочарование избирателей в веселых и находчивых, Зеленский все чаще делает ставку на представителей финансово-промышленных групп. В Кривом Роге, на родине президента, вместо актера "95-го квартала" Юрия Корявченкова от "Слуги народа" в мэры пойдет топ-менеджер ахметовского "Метинвеста" Дмитрий Шевчик. В Запорожье кавээнщика Руслана Ханумака заменили на представителя завода "Мотор Сич" Виталия Тишечко. Всего год назад победа в Запорожье свадебного фотографа Штепы над экс-владельцем "Мотор Сич" Богуслаевым была одной из главных сенсаций парламентских выборов. Теперь пришло время для реванша старых элит.

Упущенные шансы

Печальные перспективы "Слуги народа" на местных выборах наглядно демонстрируют быстротечность "эффекта Зеленского". Сделав ставку на смену лиц вместо реформы институтов, Зеленский быстро потерял темп, а вместе с ним и популярность.

Формально положение президентской партии не так уж плохо. По итогам выборов она получит фракции в большинстве местных советов с перспективой создания региональных коалиций плюс нескольких мэров второстепенных центров (хорошие шансы есть в Кривом Роге, Николаеве и Черновцах). Тут есть с чем работать и где укреплять позиции.

Однако на привыкшую к сокрушительным победам команду Зеленского исход выборов произведет удручающий эффект и подстегнет внутренние распри – ведь только у победы бывает много отцов. Эти раздоры продолжат выплескиваться в СМИ, создавая неприглядную картину фаворитизма, подсиживания и предательства в окружении Зеленского, что еще больше ослабит авторитет "народного президента" в глазах украинцев.

Победа на выборах создаст для оппозиции новый плацдарм для давления на Зеленского и возможности регионального саботажа, усиленного расширенными полномочиями местного самоуправления. А это уже шаг к новым расколам и хаотизации в стране. Зеленский, убежденный, что мэр не должен быть в оппозиции к президенту, может оказаться в новой для себя реальности.

Слабый результат "Слуги народа" создаст ситуацию, когда местные элиты дистанцируются от киевской власти, а из глухого недовольства со временем выкристаллизуются новые лидеры протеста, готовые возглавить поход на Киев.

Константин Скоркин, журналист Московского центра Карнеги