Расстрел на Житомирщине: что от нас скрывают?

На Житомирщине произошел конфликт с жертвами/ Фейсбук А.Геращенко

Не все так просто с расстрелом семерых людей в Житомирской области, как пытается преподнести заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Замминистра умышленно утаивает от украинцев общественноважную информацию?

Фактом является то, что 8 вооруженных людей приехали к орендатору ставка. Было застолье. Примерно в час ночи разгорелся конфликт между арендатором и приехавшими. В результате профессиональный охотник из своего ружья убил двоих. Затем, видимо, боясь мести друзей убитых, пошел достреливать тех, кто уже спал. По предварительной информации 7 убитых. Один, услыхав выстрелы, успел сбежать и вызвать полицию.

Читайте такжеГрозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под ЖитомиромЕсть разная информация по поводу того, зачем приезжали вооруженные люди. По одной версии - они дружили с охотником и иногда заезжали в гости. По другой - в гости заезжали, но на тему "отжать" у арендатора его ставок. Попытки мирно, за столом решить этот вопрос не вышло. Произошел конфликт...

Хотелось бы честного и справедливого расследования. А не так как уже было с Княжичами. Общество ведь до сих пор не знает, что же там произошло на самом деле. Хотя погибли сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей.

Здесь тоже все идет к тому, что от нас пытаются скрыть истинные причины происшедшего. Геращенко уже говорит о пожизненном для охотника. Но не говорит, что к нему приехали люди вооруженные автоматами! И что часть из них - служивые с позывными Эскандер и Финн. Почему скрывает?