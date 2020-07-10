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Может ли романтичная беседа Порошенко с Путиным быть правдой

Порошенко своей наглостью рискует нарваться на публикацию гораздо более скандальной информации.

Александр Кочетков

политический аналитик

10 июля 2020, 06:57
Порошенко Путин
"Разговор Порошенко и Путина" не стал откровением / скриншот

Никогда такого не было и вот опять... Неправильный Деркач засветил неприятную для "сывочолого крыголама" инфу, которая для тех, кто в теме, никогда тайной и не являлась. Но поскольку Деркач учился контрразведке не две недельки в Гарварде за грантовые деньги, а в школе КГБ, то он по определению не может сообщать правду...

И официальный сайт страны агрессора тоже по определению не может выложить правду по пустяковой протокольной мелочи, каковой является телефонный звонок лидеру страны, с которой нет объявленной войны и с которой украинская власть постоянно наращивает товарооборот…

Читайте также"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и ПутинаА якщо подібну інфу проти Порошенка засвітить, наприклад, хтось з фонду "Відродження", та ще й українською, то безумовно можна довіряти? Або й там обов’язково відшукається російській слід? Мабуть, так.

Это типичное лицемерие. Точно такое же, как и в России, где ура-патриоты русского мира клянут США и Европу, но деньги хранят в долларах и евро. Потому что доллары и евро - это ведь не политика, это не подвергается сомнению.

Так ведь и объективная истина - тоже не подвергается сомнению! Независимо от того, кто ее провозгласил - друг, враг или посторонний!

Кстати, Петр Порошенко со своей хуцпой рискует нарваться на то, что будет засвечена действительно чувствительная для него информация (а таковой - в избытке), и сделано это будет без торчащих кремлевских ушей.

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