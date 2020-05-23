Разведка боем: что стоит за угрозами "ЛДНР" Украине

Генерал-лейтенант запаса объяснил, ради какой глобальной цели Москвы марионетки Кремля на Донбассе грозят Украине полной боевой готовностью / Reuters

Главари "ЛНР" и "ДНР" заявили о приведении своих сил в полную боевую готовность и пригрозили отодвинуть линию фронта, что якобы связано с обстрелами их позиций со стороны украинской армии.

Эти угрозы и заявления боевиков означают новый виток давления со стороны России на Украину.

Онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы четко дали понять Москве, что Украина не намерена вести диалог с представителями "ЛДНР", на чем все эти годы настаивал Путин, а также, что Киев не будет вносить поправки в Конституцию, чего также жаждала российская сторона. Кроме того, усилия России, направленные на снятие с нее международных санкций, введенных за агрессию в Украине, не увенчались успехом.

Все это в совокупности сподвигло "хозяина Кремля" на новые шаги давления на Украину, дабы сделать ее более сговорчивой.

Собственно, поэтому Россия не торопится и реализовывать договоренности о прекращении огня, достигнутые на парижском саммите в нормандском формате. По сути, кроме обмена пленными, никакие пункты парижских договоренностей не выполняются. Путину ищет пути заставить Украину делать то, чего хочет он. А поскольку экономические рычаги давления на нашу страну, которые раньше были в руках России, сейчас ей недоступны, Москва решила пойти накатанным путем – военного давления.

Читайте такжеПочему Зеленский и Путин никогда не договорятся по ДонбассуПотому-то главари "ЛДНР" и выступили с заявлениями о приведении всех своих сил в полную боевую готовность и пригрозили отодвинуть линию фронта.

Кроме того, у Путина на весну этого года были свои планы, которым не суждено было воплотиться из-за пандемии коронавируса. Россия даже провела соответствующие мощные военные учения, а НАТО в ответ – свои. Однако ситуация с Covid-19 не дала Альянсу провести учения в полной мере: натовцы планировали отработать переброску войск из США в Европу, потому что безъядерные силы Альянса, находящиеся в Европе, по сравнению с российскими – проигрышные. Стратегически вопрос сводится к времени, которое требуется для переброски таких сил.

Россия на учениях пару лет назад уже создала мощную группировку численностью 250 тысяч человек, которая позволит начать полномасштабные боевые действия против Украины. Также Россией отрабатывается сценарий захвата блицкригом стран в Прибалтике. Таким образом, Москва рассчитывает заставить Запад пересмотреть итоги "Холодной войны", как считают в Москве, проигранной Россией, и установить новый мировой порядок.

Собственно, в рамках подготовки к такому пересмотру в России затевались и внутренние изменения, в частности, узаконивание вечного царствования Путина до конца его дней. В принципе, в России готовились ко всему, вплоть до применения силы в ответ на реакцию Запада на события в Молдове, Грузии, Украине и Сирии. А реакция Запада, которая наблюдалась до сих пор, позволила Москве сделать вывод, что можно сделать в очередной раз использовать военную силу, вплоть до тактических ядерных средств.

Россию остановило то, что США в срочном порядке оборудовали свои подводные лодки соответствующими ракетами. Поэтому американцам необязательно заходить с ядерными ракетами тактического уровня на территорию Европы, чтобы быть в состоянии "зеркально" ответить россиянам. Это охладило пыл России.

Читайте такжеЕвропа готовится решить вопрос Донбасса за счет УкраиныВ общем, раз усилия новоназначенного Козака в ТКГ не увенчались успехом, и Украина отказалась действовать в русле желаний Москвы, Россия решила использовать давление на Украину в виде угроз главарей "ЛДНР", чтобы посмотреть, что из этого будет получаться. Возможно, эти угрозы будут реализованы разве что на уровне каких-то тактических боевых действий. А там дальше Россия будет смотреть по ситуации. Как говорил Наполеон, главное ввязаться в войну, а там будет видно… Если Путину будет фартить в реализации его планов в отношении Украины, он будет идти дальше. Именно так было с Крымом: российский генштаб раз пять отрабатывал план захвата, но реализовали его в наиболее удачный для Путина момент – когда Украина была наиболее слаба политически. Так было и с Тузлой…

"Разведка боем" будет проведена Россией и "ЛДНР", чтобы вычислить слабые стороны Украины на данный момент и выяснить, есть ли целесообразность наращивания военной силы и военного противостояния с Украиной, а уж потом принимать решение относительно последующих шагов.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда