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Революция достоинства не проиграла, она еще не начиналась

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

20 декабря 2020, 08:27

Реванш системы продолжается.

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Сегодня слышал анонс новой книги Андруховича. Это-вариант альтернативной реальности. События происходят после поражения Революции Достоинства 2014-го года...

А что, разве в нашей реальности революция достоинства победила? Мне кажется, мы как раз живем в той реальности где Революция Достоинства не только проиграла, она так и не состоялась. И это не связано с Зеленским. Президент Зеленский - это как раз следствие то поражения и контрреволюционного реванша которой состоялся в мае 2014-го.

То восстание, которое произошло на Майдане в 2013-14-м году так и не стало революцией. Это был протест сознательных граждан против власти Януковича, который превратился в восстание против правящего класса и украинской политической системы. Благородный и справедливый бунт. Да, это историческое и очень важное для Украины событие. Оно многое изменила для нашей страны, а главное - много изменений произошло для гражданского общества. Были победы у Майдана? Да.

Читайте такжеМайданов в Украине больше не будетНо настоящая революция - это когда происходит смена существующего политического строя. С приходом к власти Петра Порошенко, в стране начался контрреволюционный реванш. Реванш олигархический и пророссийский. Прикрываясь патриотическими лозунгами, новый президент начал возрождение политического мертвеца - Медведчука. Не изменился и правящий класс. Он только укрепил свои позиции, получив такого защитника существующего строя, как олигарх Порошенко. У власти остались другие олигархические кланы, которых обслуживает коррумпированный государственный аппарат.

Пять лет тотальной лжи, борьбы с общественным обществом, имитация реформ - вызвали новый бунт. Теперь уже бунт электоральный. Не на Майдане, а на избирательных участках.

Протест снова сменил президента. Но реванш системы продолжается. Шестой президент - фигура слабая и некомпетентная. А рядом с ним все тот же правящий класс.

И где к черту победа революции?

Настоящая революция может быть только в будущем.

Евромайдан Петр Порошенко Владимир Зеленский Автомайдан Виктор Медведчук Революция достоинста Сергей Гайдай новости Украины
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