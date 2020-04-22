Результат на табло: почему антикоррупционные органы нужно разогнать

Антикоррупционные структуры живут без аудита и неизвестно кому подчиняются / УНИАН

В 2020 году Украина потратит на содержание антикоррупционных органов 3,7 миллиардов гривен при том, что госбюджет получил от их работы всего 14 тысяч гривен.

Как говорится, результат на табло.

Я понимаю, что были благие намерения, в том числе, и у наших западных партнеров, которые рекомендовали нам такую схему. Тогда они исходили из того, что если дать людям независимость, деньги и разделить по западному принципу следствие, прокуратуру и так далее, то это к чему-нибудь приведет. Но пора сказать им, что это не работает, так как по факту это привело к полному коллапсу всей правоохранительной системы.

Читайте такжеКак украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупциейКогда-то следствие находилось в одних руках у ГПУ и тогда хотя бы было понятно с кого спрашивать о "посадках". Но сейчас создалась ситуация, когда безответственные чиновники возглавили органы. Им дали кучу полномочий – возможность прослушки, создали свой отдельный антикоррупционный суд и т.д. – но этого оказалось мало, так как теперь начинается традиционная игра – война всех против всех, когда они начинают перекладывать вину друг на друга. В результате мы получаем ноль результата, так как НАБУ кивает на САП, САП на НАБУ и так по кругу.

Но задача того же НАБУ не только в том, чтобы показать, насколько они честные и красивые, а и в том, чтобы довести следствие до конца. Но для этого у ведомства, скорее всего, даже нет подходящих кадров, потому что ни одна посадка так и не была доведена до конца. Самое громкое дело экс-депутата Мартыненко идет уже несколько лет. И, если почитать активистов и НАБУинов, то всех уже давно должны были посадить. Но так как ничего не происходит, это – доказательство того, что следствие идет из рук вон плохо, а структуры живут без аудита и неизвестно кому подчиняются.

Потому нужно признать эксперимент по созданию так называемых антикоррупционных органов провалившимся и их ликвидировать, а ГПУ вернуть функции контроля и надзора за следствием, так как в нынешнем виде назвать это все не иначе как бардаком язык просто не поворачивается.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда