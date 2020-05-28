Робокоп и судья Дред не помогут: почему скандалы с силовиками будут повторяться

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке / hromadske.ua

Служба в правоохранительных органах в Украине так и осталась доступом к власти в постсоветской ее интерпретации — как к инструменту обогащения и ухода от ответственности. Причем, власти в наиболее чистом, а значит, самом опасном варианте — с законным правом принуждения. Поэтому она и притягивает к себе людей, потенциально склонных к насилию и даже садизму.

Опять же, правоохранители постоянно сталкиваются с изнанкой нашей жизни — жестокостью, преступлениями, трагедиями, насильственной смертью, и у многих это приводит к профессиональной деформации психики, они заражаются вседозволенностью и тягой к насилию как средству достижения результата и продвижения по службе.

Борьба с преступностью дает знание преступных механизмов, и устоять перед искусом воспользоваться этим знанием в личных целях способны немногие. Защита "чести мундира" позволяет скрывать от общества бОльшую часть преступлений, совершаемых правоохранителями. МВД, СБУ и прочие у нас, конечно, государства в государстве, но и они предельно зависимы от системы власти и общества в целом.

Читайте такжеУкраина стремительно возвращается в беспредельные 90-еПока во власть у нас массово попадают разные уроды ради наживы и безнаказанности, система это допускает, а общество воспринимает как должное, у правоохранителей ничего не изменится. Поэтому врадиевки, нежины, кагарлыки у нас происходили, происходят и будут происходить, причем, в реале этого мрака на порядок больше, чем становится широко известным.

Можно сменить Арсена Авакова на любого назначенца от Владимира Зеленского — ничего не изменится. Можно переименовать полицию хоть в "орден судей Дреддов" — с тем же никаким результатом. Можно уволить всех нынешних и набрать исключительно добровольцев, волонтеров и прочих кристальных патриотов — результат будет тот же. Да хоть сияющих робокопов набери — все равно максимум через год у них неизбежен сбой в программе, и они начнут брать взятки, издеваться над задержанными и плевать на закон.

Потому что наши правоохранители не защищают общество. Справедливость — не их ремесло. И даже не хобби. Они — элемент коррупционно-олигархической системы власти и как государственный институт защищают именно эту систему, а не общество (отдельные исключения — не в счет, порядочные люди, совершающие правильные поступки, встречаются везде).

Некая надежда возникла в 2014 году. Тогда в реформируемую полицию действительно пришло много людей, не желавших служить по прежним правилам. Но в Украине Петра Порошенко так и не наступила эра справедливости, моральные ориентиры общества, а значит, и правоохранителей, не поменялись, поэтому романтики, пришедшие в полицию, были либо адаптированы системой, либо жестко отторгнуты. И при Владимире Зеленском этой трансформации нет.

Сограждане и соотечественники, хотите бояться правоохранителей меньше, чем бандитов, насильников и убийц? Тогда приводите к власти людей, стремящихся нынешнюю несправедливую людоедскую систему власти сменить, перезагрузить державу и знающие, как это сделать. В противном случае, продолжайте терпеть и не тратьте силы на возмущение в фейсбучиках.