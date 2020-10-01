УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

1 октября 2020, 08:33

Полномасштабная война не интересна ни Москве, ни Анкаре – они больше зарабатывают на торговле и совершенно не хотят воевать друг с другом.

Путин, Эрдоган
Путин и Эрдоган вряд ли станут устраивать в Нагорном Карабахе бои друг с другом / kremlin.ru

Россия вряд ли станет ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе – этого не будет ни на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном, несмотря на то, что она связана с Арменией договором о коллективной безопасности, ни, тем более, в прямом столкновении с Турцией на этой территории.

Мы уже видели шероховатости во взаимоотношениях Турции с РФ, когда Турция сбила российский боевой самолет на границе Сирии, видели, как турецкие наемники могут уничтожать российских в Сирии и Ливии. Но полномасштабная война не интересна ни Москве, ни Анкаре – они больше зарабатывают на торговле и совершенно не хотят воевать друг с другом. Россия продает Турции комплексы ПВО, Турция продает России помидоры, и она заинтересована в приезде российских туристов на свои курорты.

Но в то же время рост напряженности в этом регионе выгоден как Турции, так и Москве. Во-первых, Турция будет изо всех сил поддерживать Азербайджан как родственную страну по крови и религии и как рынок сбыта для своей продукции, так как Турция поставляет туда свои беспилотные системы и другие системы вооружения и потому заинтересована в усилении Азербайджана в этом регионе. Москва же может поддерживать Армению военными поставками, разведданными, потому что Москва заинтересована в конфликтах на ее границах – чем больше нестабильности, тем больше рыбки ловят московские правители в мутной воде.

Читайте такжеЭрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянинаСудя по всему, Москва и Анкара уже действуют по примерному сценарию развития конфликта в Карабахе, так как Путин и Эрдоган наверняка договорились о некой линии разграничения в Карабахе. И возможно, Россия жертвует потерей Арменией Нагорного Карабаха, так как азербайджанская армия явно сильнее.

Конфликт в Нагорном Карабахе очень давний – он не религиозный и не за земли. Он, скорее, мировоззренческий – когда-то там было столкновение двух больших наций, армянской и турецкой, и эта история продолжается и до сих пор, раскручивая колесо взаимной ненависти, которое трудно остановить. Потому тут еще долго не будут утихать разрывы на полях сражений, так как никто не знает, как остановить этот конфликт.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

новости Армении новости Азербайджана Нагорный Карабах Новости Турции Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Юрий Касьянов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:33
Россия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией
08:30
Коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки" - ученые Видео
07:59
Коронавирус атакует Раду: еще один нардеп подцепил Сovid-19
07:32
Забыть о Будапештском меморандуме: Кравчук поддержал поиск нового формата переговоров по миру в Украине
07:03
Пожары на Луганщине: в РГА сообщили о коварных действиях боевиков Видео
06:57
Нафтогаз продолжает держать всех за дураков. Но теперь он еще и убыточный мнение
06:32
Развязка близка: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси
06:26
В моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фото Фото
05:30
Как правильно погадать на кофейной гуще в День кофе 2020: толкование Видео
04:59
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
04:20
Тянет налево - ученые выяснили, какие мужчины склонны к сексу на стороне
03:46
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
03:12
Врач опроверг популярный миф о смертности от Covid-19
02:39
Почему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
02:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
01:38
Как сохранить связь с ребенком после родов - советы Дмитрия Карпачева
01:12
Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой
00:54
Врач объяснила, могут ли ошибаться тесты на коронавирус Видео
00:29
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
00:05
Полнолуние в октябре 2020: когда наступит, и кому постоянно быть начеку
30 сентября, среда
23:55
В Украине появится новый праздник - когда и что будем отмечать Видео
23:29
В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021
23:03
Кравчук в резкой форме обратился к России из-за Донбасса
22:38
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
22:32
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
22:20
Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек Видео
22:08
Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни
22:07
Нардеп пожаловалась на повторное заражение коронавирусом
21:45
Врач объяснила, почему советуют пить чистую воду Видео
21:44
Две партии оконфузились одинаковыми заявлениями об отставке Фокина Видео
21:21
Рак толстой кишки и 4 чашки кофе: ученые рассказали о выживаемости Видео
21:09
"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки Видео
21:02
Джамала и Pianoбой Эндорфины - премьера нового клипа украинских исполнителей Видео
20:57
В посольстве США отреагировали на гибель сотрудницы в Киеве
20:30
В МИД России заявили, что в Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии Видео
20:29
"Карты не врут": нардеп сделал скандальное заявление о переименовании России Видео
20:17
Netflix купил права на экранизацию романов про Конана
20:03
В Луганской области вспыхнул лес, эвакуируют села
20:00
Чеснок: медики указали на количество, которое приносит пользу Видео
19:58
Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс и послушать "боль людей" Видео
19:53
Телеведущая случайно выучила не тот танец перед выступлением
19:32
На Львовщине на базе отдыха нашли убитыми мать с двумя дочерьми
19:27
В Минздраве назвали главную причину роста количества случаев Covid-19
19:00
В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе
18:50
Одному знаку Зодиака в октябре на голову щедро "посыпятся шишки" – астролог Видео
18:29
Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции Видео
18:27
Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма
18:07
Прими решение уже сейчас, какое направление яхтенного чартера выбраешь на этот отпуск новости компании
18:00
Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото Фото
17:57
Убийство сотрудницы посольства США в Киеве: в полиции рассказали, кого подозревают
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять