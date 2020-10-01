Россия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией

Путин и Эрдоган вряд ли станут устраивать в Нагорном Карабахе бои друг с другом / kremlin.ru

Россия вряд ли станет ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе – этого не будет ни на стороне Армении в конфликте с Азербайджаном, несмотря на то, что она связана с Арменией договором о коллективной безопасности, ни, тем более, в прямом столкновении с Турцией на этой территории.

Мы уже видели шероховатости во взаимоотношениях Турции с РФ, когда Турция сбила российский боевой самолет на границе Сирии, видели, как турецкие наемники могут уничтожать российских в Сирии и Ливии. Но полномасштабная война не интересна ни Москве, ни Анкаре – они больше зарабатывают на торговле и совершенно не хотят воевать друг с другом. Россия продает Турции комплексы ПВО, Турция продает России помидоры, и она заинтересована в приезде российских туристов на свои курорты.

Но в то же время рост напряженности в этом регионе выгоден как Турции, так и Москве. Во-первых, Турция будет изо всех сил поддерживать Азербайджан как родственную страну по крови и религии и как рынок сбыта для своей продукции, так как Турция поставляет туда свои беспилотные системы и другие системы вооружения и потому заинтересована в усилении Азербайджана в этом регионе. Москва же может поддерживать Армению военными поставками, разведданными, потому что Москва заинтересована в конфликтах на ее границах – чем больше нестабильности, тем больше рыбки ловят московские правители в мутной воде.

Читайте такжеЭрдоган понял, что Путин - трус, и будет дальше давить блеющего кремлянинаСудя по всему, Москва и Анкара уже действуют по примерному сценарию развития конфликта в Карабахе, так как Путин и Эрдоган наверняка договорились о некой линии разграничения в Карабахе. И возможно, Россия жертвует потерей Арменией Нагорного Карабаха, так как азербайджанская армия явно сильнее.

Конфликт в Нагорном Карабахе очень давний – он не религиозный и не за земли. Он, скорее, мировоззренческий – когда-то там было столкновение двух больших наций, армянской и турецкой, и эта история продолжается и до сих пор, раскручивая колесо взаимной ненависти, которое трудно остановить. Потому тут еще долго не будут утихать разрывы на полях сражений, так как никто не знает, как остановить этот конфликт.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда