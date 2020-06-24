Россия раскручивает под выборы "Партию Шарикова", которая должна изображать для российских медиа и русскоязычного интернета картинку "как страшно жить в Украине", и что якобы есть какая-то "антиукраинская Украина". В 2014-15-м создавали виртуальные отряды "харьковских, одесских, днепропетровских партизан". Теперь тренды поменялись - кремлевские технологи решили создать "шарикюгенд" - молодежную организацию для безработной молодежи, для имитации публичных акций.

Поскольку власть у нас слабая, то пророссийские движения у нас государство закрыть не может, как не может закрыть телеканалы и медиа, финансируемые из РФ, не может даже запретить куму Путина Медведчуку летать в РФ.

И у добросовестных граждан Украины нет возможностей устранить "шарикюгенд" законным путем. В результате граждане вынуждены сами подручными средствами бороться с распространением пророссийского политического проекта в Украине.

Читайте такжеФеномен Партии Шария: почему растет рейтинг и шансы на прохождение в РадуСотрудникам Шарикова рекомендую задуматься - ваш вождь будет жить там, где ему комфортно, он получает миллионы, он "борется" с властями Украины на аутсорсинге. Он никогда не будет рисковать, он не хочет нести хоть какую-то ответственность за ваши головы, которые он намеренно подставляет. А вам придется сносить многое, потому что нормальные люди относятся и всегда будут относиться к вам как предателям своей страны. Вы закрываете этим себе будущее в своей стране - в обществе, политике, государстве, "Партия Шарикова" будет клеймом.

В 2014-м безработную молодежь российские спецслужбы нанимали стоять на баррикадах, а сейчас нанимают стоять на выборах с шариками. И потому не жалуйтесь, как к вам относятся. Вы думаете, что надуваете шарики - а на самом деле как резиновые изделия надувают именно вас...