Россияне скоро поймут бесполезность мирных протестов и заговорят с Путиным по-другому

Антипутинские протесты в Хабаровске продолжаются 50 дней / Reuters

И 50 дней подряд власть плевать на них хотела, демонстративно не обращая внимание на происходящее.

Правда, эта демонстрация "не просто так" - власть бы обратила внимание, привычно бросив людей в автозаки и пройдясь по ним дубинками. Сверху отполировав штрафами и арестами. Но - не может. На Москву и Петербург ее еще хватает, на всех остальных территориях террор становится все более затруднительным, особенно, если речь идет о массовых, а не единичных протестах.

Поэтому и демонстрация презрения - ничего другого власть предпринять не может.

Читайте такжеРейтинг "лучезарного Пу" из-за протестов в Хабаровске пробивает дноПротест тоже демонстрирует проблемы: его бесструктурность в значительной мере спасает от точечных репрессий (на них каратели еще способны), но при этом протестующие не имеют возможности выдвигать требования, вести переговоры, переводить ситуацию в системное русло и добиваться выполнения своих требований или их учета. Вести переговоры не с кем - возможно, что власть и пошла бы на них, но переговоры требуют наличия уполномоченных улицей людей. Причем таких, которые бы могли отвечать и перед протестующими, и одновременно за их действия.

Но за 50 дней структуризация не произошла, протест так и застыл на стадии улицы.

В этом смысле хабаровские события показывают общую проблему для сегодняшней России - нет механизма диалога власти с народом. Выборы, которые должны быть таким механизмом, Путин уничтожил, оставив ритуальную имитацию. Оппозиции (ни системной, ни какой другой), которая бы могла взять на себя процесс переговоров народа с властью, нет. Создать иной механизм ни власть, ни население пока не могут. Причем неясно - "пока" - это пока или не могут вообще. Если последнее - то рано или поздно, но все придут к выводу, что протест как форма борьбы, бесперспективен. И перейдут к иным формам.

Читайте такжеПутинскую помоечную шпану испугал Хабаровск, но за власть она будет воевать до последнегоВ том случае, если переговоры с властями невозможны (по крайней мере с точки зрения протестующих), то встает вопрос о власти - то есть, единственной целью протеста может быть классический вопрос любой революции. Даже полностью антагонистические позиции могут где-то краями совпадать или пересекаться, и хотя бы по ним можно разговаривать. Но если власть зачищает политическое пространство до стерильного хруста, то разговаривать попросту не с кем. Крышка кастрюли закрывается наглухо, а огонь под ней продолжает гореть. Рано или поздно, но крышку сорвет.