Россия загоняет Украину в тупик

Россия будет принуждать Украину к миру

Ни Фокин, ни Кравчук не являются официальными представителями Украины, поскольку они не были утверждены на какие-то должности. Таких должностей не существует в законодательном поле - они просто выполняют функции представителей исключительно президента Зеленского.

Но эти представители уже достаточно наговорили. В частности об особом статусе Донбасса в форме, которая выглядит как федерализация государства, и безусловную амнистию для всех, независимо от совершенных преступлений. Хотя законом, который был проголосован в Раде ранее, предполагалось, что 21 статья о насильственных преступлениях и все статьи о незаконном захвате собственности не подпадают под амнистию.

Все это выглядит как уступки, и если речь бы шла о цивилизованном государстве, которое выполняет договоренности, то они уже бы носили характер ущербности для суверенитета.

Читайте такжеЧетыре удара Кремля по миротворческим фантазиям ЗеленскогоПоскольку Путин лично признал, что для него причиной распада СССР стала Украина и он не видит в перспективе существования украинского народа как отдельного, это означает, что он сделает все, чтобы Украина формально или неформально прекратила свое существование. Следовательно любые уступки России, которые выходят за пределы пунктов Минского процесса, не прекращают войну, а создают предпосылки для того, чтобы Россия, заняв новый плацдарм, могла усилить на нем свое давление.

Более того, отдельные заявления требуют решения в Верховной Раде. Например, изменение постановления об объявлении выборов, в том числе, и на оккупированных территориях. Это напрямую противоречит законам Украины, но предусматривает голосование в ВРУ за два документа:

За новое постановление об объявлении выборов О внесении изменений в избирательное законодательство, которое предусматривает, как именно без реестра избирателей, без легитимного формирования избирательных комиссии и участия украинских партий должны состояться выборы на оккупированных территориях.

На самом деле провести это через ВРУ невозможно, потому что ни один из этих законов не пройдет, потому что даже Слуги народа не станут это поддерживать, понимая весь ужас, который может ждать их в будущем.

И этим воспользуется Россия, которая будет трактовать это так, словно Украина взяла на себя обязательства и их не выполнила. Это даст Кремлю возможность апеллировать к западным партнерам с целью признать Украину плохим переговорщиком и принудить нашу страну к миру. А это означает ни что иное, как предстоящее усиление боевых действий.

Поэтому, как бы не тужились Кравчук с Фокиным, война может закончиться только в тот момент, когда Россия даст команду прекратить стрелять. А все эти заявления украинских представителей являются лишь прелюдией к тому, чтобы загнать Украину в тупик.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреду