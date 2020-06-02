С вещами на выход: как программа Шмыгаля по рабочим местам обернулась массовой безработицей

Каждый день в Украине работу теряют 2,5 тысячи человек

Поздравляю всех причастных. На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511 тысяч человек. Все ровно так как, и обещал Шмыгаль два месяца назад - только наоборот.

Он обещал 500 тысяч новых рабочих мест, а вышло 500 тысяч безработных.

Вдумайтесь. Только за одну последнюю неделю и только официально прибавилось новых 16600 безработных. Это значит, каждый день 2400 человек остаются без работы в Украине. Так, а сколько ещё остаются без работы и не бегут сразу в Центр Занятости?!

Вопрос! Где 500.000 рабочих мест в мае, которые ты обещал?! Нет, не мне! Всей стране обещал. Первый раз ещё 10 апреля. Кто-нибудь видел рекламу новой работы от Шмыгаля?

У Зеленского десятки страниц в соц сетях. У Слуг десятки телеграм каналов. К власти пришли Боги диджитализации. Скажите. Где хоть один Телеграм канал или Вайбер чат с информированием статистики создания новых рабочих мест? Где приложение для телефона с подбором рабочего места от Шмыгаля? Где сайт на котором можно оставить заявку? Где социальная реклама куда обращаться за новосозданным местом работы?

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Хер с ним. Ну хоть Горячую Линию для украинцев, чтобы дать им эту новую работу вы могли сделать? Вы - диджитализаторы хреновы! Вы же на всю страну людям пообещали два месяца назад создать полмиллиона новых рабочих мест.

Послушайте! Послушайте его внимательно у Шустера.

є план;

вчені зі світовими іменами;

напрацьовані напрямки;

у нас є стратегія;

в травні.

Это все обещает не босяк из подворотни и не сумасшедший, дорвавшийся вдруг до микрофона - это обещает премьер-министр Украины. Сорри, но в моём детстве таких назвали – пи*даболами.

В этой стране тогда будет порядок, когда каждый будет нести ответственность за свои слова и действия. Когда полицейский сядет пожизненно за издевательски и изнасилование. Когда титутшка и его заказчик сядут надолго за стрельбу на улице. Когда депутат будет выдворен из ВР за работу его ресторана в карантин. Когда премьер уйдёт в отставку просто потому что публично соврал.

Сегодня 1 июня. Покажи 500.000 новых рабочих мест. Покажи хоть половину. Покажи хоть 100 тысяч... или уйди.