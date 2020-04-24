С приходом Саакашвили все изменится - станет хуже

Саакашвили

Я не разделяю бурных восторгов по поводу вероятного назначения Саакашвили. Но и не согласен с теми, кто утверждает, что ничего не изменится.

Будет хуже.

И не потому, что у Михаила взрывной характер, не потому что там остаётся Аваков (без его согласия на это назначение никто бы Мише ничего не предложил), не потому, что наше правительство сегодня - это скопище профанов и лоббистов, в принципе не способных ни на какие реформы...

А потому что эта феодально-клановая система принципиально ничего иного не производит, кроме воровства.

Читайте также"Реформы" Саакашвили закончатся распродажей остатковОни воруют всё - деньги, время, наше настоящее и будущее наших детей. Они крадут надежды на лучшую жизнь, веру в государство, веру в людей, просто веру...

Никакой Саакашвили ничего там не изменит. И не станет менять. Ведь если его туда пригласили, то явно не для этого. А для того, чтобы получить от вас очередной кредит доверия, и снова его украсть.

Как было уже тысячи раз.