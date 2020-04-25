Провал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского

Михаил Саакашвили / УНИАН

Саакашвили - это политический ядерный реактор.

Если знать и уметь как им пользоваться - он поможет свернуть вам горы.

А если и понятия не иметь, где у него рычаги и кнопки управления и не изучить инструкцию для пользователей, и думать, что запустив его в работу можно просто использовать его, как выставочный экземпляр - для красоты и собственного PR, получите вместо реактора - ядерную бомбу, которая от перегрева, может снести ваш президентский дворец. Помните, чем это закончилось для Порошенка? Дворец он ему конечно не снес, но пристройки порушил и трещин наделал.

Позвать на помощь своим "реформам" Саакашвили - это личная инициатива Зеленского.

Читайте такжеС приходом Саакашвили все изменится - станет хужеС высокой долей вероятности это кадровое назначение не наберёт в Раде голосов не только во фракциях оппонирующих нынешней власти. Желание Зеленского не наберёт голосов и в президентской фракции.

И выводов тут несколько. И все для Зе печальные.

Либо президент в парламент привёл cлуг народа, которые очень быстро забили на его инициативы. И пора начинать депутатоцид.

Либо Михаил ему не нужен. А возможно он думает, что для его команды и его благополучия он даже вреден и опасен.

И поэтому он решил схитрить. Продемонстрировать публично, что мол готов иметь с партнерах Большого Реформатора, а на самом деле это форма хитрого и "вежливого" отказа. Способ канализировать запрос на радикальные перемены и смену кадровой политики: мол я Михаила очень хочу в команду, но депутаты - плохие, не хотят.

И кто мне скажет, что Зеленский не идёт по граблям Порошенко? Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того, что большинство украинцев послали его в отставку.

Хитрожопость, обман, некомпетентность и безволие в политике заканчивается плохо.