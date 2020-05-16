Саакашвили сходу объявил войну МВФ

Михаил Саакашвили / УНИАН

Михаил Николозович начинает ожидаемо ярко, но неожиданно в тему!

Его противники стращали нас, что он, мол, ставленник США и Сороса, а Саакашвили вдруг заявляет абсолютно здравые вещи, что надо спрыгивать с иглы внешних заимствований, не идущих на развитие внутренней экономики.

МВФ — это антибиотик. Он необходим при остром течении болезни, но нельзя вечно жить на антибиотике — он убьет полезную микрофлору, лишит иммунитета и таки приведет к смерти.

Главный вопрос: что вместо кредитов МВФ?

Читайте такжеЧто значит новая программа МВФ для УкраиныТолько детенизация экономики, которая способна дать многократно больше, чем внешние кредиты под кабальные унизительные условия вроде продажи земли или сохранения на должностях дутых антикоррупционеров. А также полное освобождение малого и среднего бизнеса от поборов, налогов и зарегулированности, не дающей дышать.

Михаил Саакашвили и его команда это понимают. Поймет ли президент Зеленский? (Про премьера Шмыгаля даже вспоминать неловко).