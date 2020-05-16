УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Саакашвили сходу объявил войну МВФ

Александр Кочетков

политический аналитик

16 мая 2020, 09:44публикуется на языке оригинала

Украине давно пора слезть с иглы международных кредиторов.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Михаил Николозович начинает ожидаемо ярко, но неожиданно в тему!

Его противники стращали нас, что он, мол, ставленник США и Сороса, а Саакашвили вдруг заявляет абсолютно здравые вещи, что надо спрыгивать с иглы внешних заимствований, не идущих на развитие внутренней экономики.

МВФ — это антибиотик. Он необходим при остром течении болезни, но нельзя вечно жить на антибиотике — он убьет полезную микрофлору, лишит иммунитета и таки приведет к смерти.

Главный вопрос: что вместо кредитов МВФ?

Читайте такжеЧто значит новая программа МВФ для УкраиныТолько детенизация экономики, которая способна дать многократно больше, чем внешние кредиты под кабальные унизительные условия вроде продажи земли или сохранения на должностях дутых антикоррупционеров. А также полное освобождение малого и среднего бизнеса от поборов, налогов и зарегулированности, не дающей дышать.

Михаил Саакашвили и его команда это понимают. Поймет ли президент Зеленский? (Про премьера Шмыгаля даже вспоминать неловко).

Александр Кочетков Михаил Саакашвили новости Украины кредит МВФ МВФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:46
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая
09:44
Саакашвили сходу объявил войну МВФ мнение
09:34
Врач назвал первые симптомы COVID-19 тяжелой формы Видео
09:27
Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений
09:20
В моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фото Фото
09:05
Инфекционист рассказал, как переносят COVID-19 дети и почему карантин нужно отменять Видео
08:59
Коронавирус у собак: ученые предупредили о потенциальной опасности
08:57
Гороскоп на 16 мая всех знаков Зодиака: "красные линии" и перемены Видео
08:32
Почему Зеленский и Путин никогда не договорятся по Донбассу мнение
08:16
Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в МОЗ назвали условия
07:45
Охрана вытолкала Панкову со склада - как прошел новый выпуск Ревизор Карантин Видео
07:10
Самая вкусная и творожная запеканка - рецепт от звезды Первых Ласточек
06:55
Как запрет российских сайтов в Украине может создать "информационные евробляхи" мнение
06:31
Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: как открыть нужные двери
06:07
Под угрозой - миллионы детей: коронавирус готовит новый удар
05:39
Когда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал дату
05:05
Сколько времени понадобится для снятия карантина в Украине – прогноз врача
04:25
Риск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года
03:52
Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
03:11
Комаровский рассказал, какое популярное лакомство полезно для иммунитета
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять