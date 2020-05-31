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Садизм как компенсация непрофессионализма: что случилось в Кагарлыке

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

31 мая 2020, 12:15публикуется на языке оригинала

В МВД Украины "семеро с ложкой и один – с сошкой".

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме
Политолог объяснил, почему недореформа полиции привела к резонансному инциденту в Кагарлыке / hromadske.ua

Смерть Игоря Индило, Врадиевка… Теперь этот список историй полицейского беспредела пополнил и инцидент в Кагарлыке. Естественно, возникает вопрос, почему ни реформа МВД и трансформация милиции в полицию, ни переаттестация не помогли очистить правоохранительные органы от садистов, и кто в этом виноват.

Как в свое время Врадиевку обернули против Януковича, так сейчас историю в Кагарлыке пытаются обернуть против Зеленского. Уже даже прозвучали призывы к проведению "кагарлицької ходи"…

На самом деле, более оправданными тут будут упреки в адрес предшественников, поскольку именно на их счету полицейская недореформа, когда нам вместо реформы полиции, в которой Украина уже давно нуждалась, продали муляжи американской полиции. Да, и до того положение дел было не идеальным, но был хоть какой-то процент профессионалов среди правоохранителей, на которых всё и держалось. Однако состоявшаяся при Порошенко недореформа привела к тому, что профессионалы из полиции были практически вымыты, их осталось очень и очень немного. На их место пришли люди, которых по их моральным и профессиональным качествам к работе в полиции допускать было нельзя.

Именно поэтому мы и получили Кагарлык…

Надо признать, что подобные методы "допроса" практикуются не только в Кагарлыке, но и в других украинских городах, поскольку отсутствие профессионализма и навыков раскрытия преступлений компенсируется садизмом и жестокостью по отношению к подследственным. Вот и в Кагарлыке, когда на кого-то нужно было возложить ответственность за нераскрытый "висяк", нашли, так называемую, представительницу неблагополучного контингента, из которой с помощью откровенно садистских методов пытались выбить признание.

Настоящая реформа МВД очень нужна Украине. Однако эта реформа ни в коем случае не должна быть направлена на превращение Украины в "полицейское государство". Ведь у нас и так количество полицейских на душу населения в два-три раза больше, чем в европейских странах. К слову, как и в России, где около девяти полицейских на тысячу населения. Это очень много, но эффективность – крайне низкая.

Возможно, эта низкая эффективность объясняется тем, что в процессе реформ катастрофически просело, так называемое, "поле", то есть люди, которые непосредственно занимаются оперативной, розыскной деятельностью, а также институт участковых. Вместо этого плодятся всевозможные коррупционно привлекательные бюрократические структуры и "хлебные места".

Вот и получается, что в МВД Украины "семеро с ложкой и один – с сошкой".

К слову, для того, чтобы подготовить толкового опера, нужно чтобы человек отпахал в "поле" семь-десять лет. А когда у людей средний стаж – два-три года, несложно представить, каков коэффициент полезной деятельности.

Поэтому, подчеркиваю, упреки в случившемся в Кагарлыке нужно адресовать не Зеленскому, а его предшественникам. В частности, Авакову, который шестой год находится на посту министра внутренних дел и который полностью и всецело несет ответственность за положение дел – если руководитель за два года не показал результат на своем посту, то он уже никогда его не покажет. А также – Петру Порошенко, при котором была проведена недореформа, плоды которой мы теперь пожинаем.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Андрей Золотарев Кагарлык полиция МВД
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