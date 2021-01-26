Сенсационное событие, которое украинцы пропустили

Большая семерка дает прямые инструкции Украине/ Facebook Посольства Украины в США

Вчера незамеченной осталась сенсационное, с моей точки зрения, событие. Послы стран Большой семерки опубликовали совместный документ под названием "Дорожная карта судебной и антикоррупционной реформ", где перечислены советы, как нам реформы реформировать и всех коррупционеров победить. В моей практике - это впервые. Большой провал работы МИД.

В этом случае министр обязан вызвать послов и вручить каждому ноту протеста.

С устным предупреждением - еще один "финт" ушами, и все будут высланы из страны со статусом "персона нон грата" за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического должностного лица, грубое вмешательство во внутренние дела страны пребывания, нарушение или неуважение к ее законам и обычаям. Естественно, этого не произойдёт.

Но я уже ничему не удивляюсь.

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Ну напишите уже, наши дорогие то ли управленцы, то ли хозяева, инструкцию - "Какого президента мы должны выбрать", с четкими параметрами - рост, вес, пол, цвет глаз, порядок согласования с посольствами его предвыборной программы.

Ну или чего мелочиться - просто назначьте нам уже наконец того, кто будет президентом. Чтоб мы не мучились с выбором.