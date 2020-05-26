Шок от карантина: как коронавирус встряхнул рынок аренды недвижимости

Эксперт по недвижимости рассказал, как карантин отразился на ценах на аренду квартир

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, не мог не отразиться на рынке недвижимости.

Сразу, естественно, был шок. Больше всего сразу после введения ограничений пострадал сегмент посуточной аренды квартир. Это легко объяснить: когда Украина закрыла границы, в страну перестали приезжать иностранцы. Из-за этого квартиры, даже с хорошим ремонтом, которые до карантина сдавались в посуточную аренду, стали предлагаться в долгосрочную аренду.

На некоторые из таких квартир скидки достигали 40-50%: если до карантина такая квартира стоила $1 тысячу, то с его началом ее можно было снять уже за $500-600, хотя такое удешевление и не было массовым явлением.

Двоякая ситуация сложилась в сегменте долгосрочной аренды, когда квартиры сдаются на месяцы или годы - часть арендодателей отреагировали снижением цен на 20-30%, но большинство оставили старую цену.

Потому если квартиры снимали, например, айтишники, по которым карантин ударил в меньшей степении, они продолжали без проблем платить большие деньги (~$1000) за аренду жилья. А люди, работа которых была связана, например, со сферой услуг, кафе и туристическим бизнесом, стали плакаться арендодателям: "У нас во время карантина с деньгами плохо. Мы привыкли к вам, вы – к нам, давайте что-то придумывать". И арендодатели соглашались сбросить цену на период карантина: кто-то на 20%, кто-то – на 30%, кто-то – даже на 50%. Были случаи, когда арендаторы даже соглашались во время карантина вообще не брать арендную плату. Но последние – это исключение.

Сейчас ситуация в сегменте долгосрочной аренды недвижимости сложилась следующая.

Складская недвижимость не пострадала вообще. Арендная плата за нее даже поднялась на 2-5%.

С арендой квартир общая тенденция такова: если квартира среднего сегмента до карантина сдавалась за 20 тысяч гривен, сейчас она сдается за 16-17 тысяч. То есть спустя два месяца цена упала приблизительно на 20%.

Что касается квартир дешевого сегмента (6-8 тысяч гривен), то за время карантина цена на аренду такого жилья, в принципе, не изменилась. В значительной степени это обусловлено фактором "внутренней миграции": люди, которые снимали жилье за 2 тысячи долларов, решили, что не потянут такую сумму, перейдя на сегмент более дешевого жилья (1,2 тысячи долларов). Соответственно, те, кто снимал квартиру за 1 тысячу долларов, также начали снимать более дешевое жилье.

Потому сегмент более дешевых квартир, до 10 тысяч гривен, практически не пострадал. Среднеценовой сегмент пострадал на 20%. А сегмент дорогих квартир – 2-4 тысячи долларов – претерпел изменения: цена, которую запрашивают арендодатели таких классных квартир, упала. Например, квартира, которая раньше сдавалась в аренду за 3 тысячи долларов, по такой цене сейчас не найдет арендатора, потому ее будут сдавать за 2 тысячи долларов.

Так что больше всего пострадал сегмент аренды дорогой недвижимости: чем дороже недвижимость, тем больше просела стоимость ее аренды за время карантина.

А вот сфера аренды загородных домов и дач не то, что не пострадала, а даже выросла. В результате те дома, которые в прошлом году сдавались за 1 тысячу долларов, перед карантином уже снимали за 1,3-1,4 тысяч долларов. Так произошло из-за того, что спрос на аренду загородной недвижимости поднялся. Впрочем, он вырос и на покупку загородной недвижимости.

Сильно пострадал сегмент аренды коммерческой недвижимости , которая сдавалась под офисы. Это объяснимо: сейчас многие компании перешли на удаленную работы, офисы закрыты, и люди не горят желанием туда возвращаться, потому что теперь их аренда дороговата. Под конец карантина цена аренды под офисы упала до 50% (в зависимости от места и других факторов).

Кроме того, пострадали магазины . Два месяца многие магазины были закрыты, потому арендодатели и арендаторы были вынуждены садиться за стол переговоров и сейчас пытаются выработать какую-то формулу, которая будет выгодна обеим сторонам. Собственники магазинов не так охотно расстаются с прежним местом, ведь магазин – это прикормленное место, люди, привыкшие к нему, сделанный ремонт и т.д.

Прогноз о том, что будет с ценами на аренду, можно будет делать ближе к середине лета, потому что любой "раздражитель" может внести свои коррективы. Аренда очень связана с покупкой недвижимости, а рынок покупки отреагирует на карантин только к середине лета – тогда мы будем понимать, в какую сумму в дальнейшем будет обходиться аренда недвижимости в Украине.

Иван Кудояр, юрист-консультант по недвижимости, специально для Главреда