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Штурм Капитолия - только первый эффект глубокого раскола в США

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

8 января 2021, 06:43

В американской конструкции возникли основательные трещины.

Протесты в США сторонников Трампа
Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне / GettyImages

Оказывается, парламент могут захватывать не только в Бишкеке, Ереване или Кишиневе, но и в Вашингтоне.

Порядок в Капитолии достаточно быстро восстановили. Победу Байдена признали. Но все, что произошло в Вашингтоне, очень символично. Американская демократия переживает сложные времена. Это испытание она выдержала. Но думаю, что оно далеко не последнее.

Очевидно, что феномен Трампа спровоцировал глубокий политико-идеологический и эмоциональный раскол в американском обществе. Хотя, конечно, дело не только в Трампе. И этот раскол никуда не исчезнет в связи с проигрышем Трампа. Вчера Трамп проиграл второй раз. Думаю, что весь истеблишмент, включая республиканский, дали ему понять, что такой способ борьбы за власть неприемлем.

В этот раз американская Система выиграла. Но в ее конструкции возникли основательные трещины.

Кризис, проявившийся вчера, и возникший из-за непризнания Трампом результатов выборов, будет иметь свои последствия. Одним из таких последствий может стать раскол Республиканской партии. Конфликт, обострившийся вчера (но возникший ранее) между Трампом и верхушкой республиканцев, может привести к тому, что Трамп создаст свое собственное политическое движение. Конечно, такой сценарий очень опасен для Республиканской партии, и его попытаются избежать, но риск такого развития событий очень велик.

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Также весьма вероятно, что Трамп в 2024 г. еще раз попытается баллотироваться на пост Президента США. Опасен и сам прецедент захвата Конгресса США, использования насилия с политической мотивировкой. Возможны повторения таких действий в различных формах. Так что испытания для американской демократии продолжатся.

Однако, это далеко не первый кризис американской демократии. И предыдущие кризисы США благополучно преодолели. Пожелаем американцам достойно преодолеть и этот кризис.

новости США Дональд Трамп Сенат США Джо Байден Владимир Фесенко протесты в США
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