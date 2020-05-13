Схватка мировых гегемонов: дойдет ли противостояние Китая и США до войны

США развязали информационную войну против Китая, чтобы снять с себя ответственность за коронавирус / Reuters

Министерство иностранных дел Китая выпустило огромную статью-опровержение на 30 страниц, которое, по мнению китайских властей должно развенчать миф о происхождении коронавируса в лабораториях Уханя. Это стало ответом на заявления госсекретаря США Майка Помпео о доказательствах, которые имеются у Белого дома и которые указывают на то, что вирус был искусственно создан.

Заявления со стороны США звучат для того, чтобы Трамп имел возможность переложить на кого-то ответственность с себя за происходящее в Штатах, ну и, помимо этого, создать определенную информационную почву, чтобы потом иметь повод оказывать давление на Китай – путем санкций или финансовых претензий после окончания карантина.

Но главное, что таким образом фактически создается информационный дискурс, который надо "продать" населению – мол, во всем виноват именно Китай, так как он в Штатах является прообразом вселенского зла, с которым нужно бороться. И все это означает, что отношения между США и Китаем будут портиться и в дальнейшем по мере обострения соперничества между ними за глобальное доминирование. И информационные карантинные войны – только часть этой конкуренции.

Читайте такжеКонфликт США и Китая переходит в острую фазуЧто касается санкций против Китая, которые может применить Америка, то до персональных или секторальных санкций вряд ли дойдет - первые не имеют смысла, а вторые ударят по самим Штатам, чья экономика тесно связана с Китаем.

Если дойдет до каких-то реальных враждебных действий, то все-таки это будут различные торговые ограничения. Штаты уже на них идут, так как у них сейчас превалирует идея протекционистских мер, чтобы консолидировать у себя ресурсы. Иными словами, это могут быть те же пошлины, которые США уже вводили против Китая.

Заявление Китая о выбросе на рынок долговых обязательств США на сумму более триллиона долларов больше связано с тем, что США продолжают разводить информационную истерику вокруг вируса в Ухани. Это один из мощнейших инструментов, которые есть у Китая по давлению на США. Это такая условная ядерная кнопка, которая у них есть и которой они часто размахивали с момента начала торговых войн, но я все-таки склоняюсь к тому, что они не будут до этого доводить, так как все еще взаимозависимы друг от друга. Хотя, если противостояние между ними выйдет на достаточно серьезный уровень, то они могут пойти на крайние меры. Но тогда это будет мировой хаос.

В худшем сценарии, если ситуация как между странами, так и в мире в целом, слишком обострится, то, конечно, я не исключаю вооруженного противостояния. Поскольку еще до коронавируса протесты в Гонконге, которые поддерживали США, были неприятным сигналом для властей Китая. Не менее напряженная ситуация сейчас и с Тайванем, где администрация Трампа, в отличие от администрации Обамы, усилила свою поддержку, и это также актуализирует его вопрос. А для Китая это все равно что красная тряпка для быка. Однако военный сценарий конфликта – это самый крайний случай, который нельзя исключать потому, что оба государства идут к глобальной гегемонии и в какой-то момент им придется радикально что-то решать.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда