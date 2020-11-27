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Чем закончится новый украино-венгерский скандал

Дмитрий Тужанский

Директор Института Центральноевропейской Стратегии

27 ноября 2020, 10:10

Киеву и Будапешту разрешить очередной кризис помогут лишь длительные переговоры.

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Венгрия пока не планирует обострять отношения с Украиной / УНИАН

Венгрия передала украинскому послу ноту протеста в связи с запретом въезда в Украину уполномоченному венгерского правительства по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-береговой областью и Закарпатьем Иштвану Греже.

Что будет дальше? В таких случаях в дипломатии очень часто применяют принцип зеркальности, другими словами, если украинская сторона запретила въезд венгерскому чиновнику, то венгерская сторона может в ответ объявить персоной нон грата аналогичного по статусу украинского чиновника. Так, кстати, было в 2018-м, когда на фоне паспортного скандала в Береговые сначала Киев выслал венгерского консула, а Будапешт в ответ - украинского дипломата.

То, что сейчас, после запрета въезда Иштвану Греже, Будапешт не применил зеркальные меры (во всяком случае пока) является очень хорошим сигналом, и означает, что по состоянию на сейчас Венгрия не стремится к дальнейшему обострению. Впрочем, очень важно понимать, что налаживать отношения с Будапештом и развивать их как добрососедские у Киева не получится со списком персон нон грата из венгерских чиновников, тем более такого уровня как Иштван Грежа и Арпад Янош Потапи – второго венгерского топ-чиновника, которому, по моей информации, Киев недавно запретил въезд в страну из-за вмешательства в выборы.

Читайте такжеВенгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и БудапештаКак и во время предыдущих многочисленных обострений последних 3-х лет есть 2 сценария развития событий – дальнейшая эскалация или попытка сгладить ситуацию. Сейчас выглядит, что обе стороны пытаются сгладить ситуацию. Но надо понимать, что отсутствие дальнейшей эскалации после таких обострений вовсе не означает, что у нас с Венгрией все прекрасно или хотя бы нормально. Нет, последние годы украино-венгерские отношения переживают самый глубокий и системный кризис с момента установления дипломатических отношений 2-х независимых стран.

Нужна системная перезагрузка отношений на всех уровнях – от юридической сверки двусторонних соглашений и их содержания (особенно в таких вопросах, как гражданство или поддержка нацменьшинств) до согласования шагов в отношении друг друга и подбора с обеих сторон команд профессионалов, которые бы не просто знали украинский или венгерский язык, а понимали и чувствовали другую сторону, были эмпатичными и были готовы к длительным и сложным переговорам. На все это требуются немалые усилия, время и терпение.

Дмитрий Тужанский, директор Института центральноевропейской стратегии, специально для Главреда

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