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Скоро украинцы будут отмечать все праздники в мире

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

5 августа 2020, 10:22публикуется на языке оригинала

Есть риск, что скоро украинцы будут праздновать и Рождество Христово, и Курбан-Байрам, и Песах, и день мелиоратора.

Украинцы Готовые отмечать все праздники Сразу

Ініціатива Офісу президента України про надання державного статусу окремим релігійним святам, безумовно, містить раціональне зерно. І буде чудово, якщо, як кажуть автори ідеї, в Україні вдасться побудувати мультиконфесійне толерантне суспільство. Тому що ідея Петра Порошенка про створення державної церкви – ПЦУ була тупиковою і спровокувала величезну кількість конфліктів.

Підхід, який пропонує застосувати Офіс Зеленського, може мати позитивні наслідки, тому що в Україні сильними є позиції різних церков. Хоча найбільшими з них є християнські, у нас також є традиції і юдаїзму, і ісламу. Тому ідея ОПУ є цікавою.

Однак чи приживеться вона? Чи буде вона втілена в життя? Поки що це відкрите питання. Адже такий підхід може призвести до великої плутанини. Скажімо, більшість християнських свят відзначаються один день, максимум – два, але в юдаїзмі є ціла низка свят, які відзначають довше – два-три дні. Відтак, може виникнути ситуація, коли підприємства, що належить юдеям, в певні дні святкуватимуть і будуть зачинені, інше, що належать християнам, працюватимуть у звичайному режимі. Як їм погодити графіки?

До цього будуть довго притиратися, і на практиці втілити цю ідею в життя буде важко.

Проте, скажімо, в Німеччині є багато земельних свят. Наприклад, Вознесіння у Баварії святкується і є вихідний, коли не працює жодна установа. Водночас в решті Німеччини це звичайний робочий день, коли працюють всі установи. Крім того, свого часу були спроби відзначати і ісламські, і християнські свята в Боснії і Герцеговині.

Безперечним позитивом даної ініціативи є те, що вона не спровокує релігійних конфліктів чи спротиву ПЦУ. Адже релігійні конфлікти у нас частіше відбуваються між різними конфесіями однієї релігії, скажімо, між Українською православною церквою і ПЦУ – між ними сьогодні більше суперечностей, ніж між юдеями та православними взагалі.

Читайте также35 кругов ада, или Как украинцы получили новый праздник - День мертвого государстваДо того ж, слід зазначити, що держава повинна якомога менше втручатися у релігійну сферу та в життя конфесій – від цього буде більше толку. Хоча, здавалося б, тут держава віддає на розсуд людей, яке релігійне свято відзначати, коли брати вихідний на роботі.... Але такого втручання не уникнути, тому що різна кількість днів, які відпрацьовуватимуть представники різних конфесій, неминуче призводитиме до плутанини, зокрема, бухгалтерської.

З іншого боку, наш бізнес уже давно виходить на світовий рівень і завжди враховує особливості святкувань в інших країнах, з якими співпрацює, тому він мав би враховувати подібні особливості і всередині України...

На мою думку, закінчиться все так: українці за давньою традицією зрештою почнуть святкувати все одночасно – і Новий рік, і Різдво Христове, і Курбан-Байрам, і Рош-га-Шана, і Песах, і… день фізкультурника, і день меліоратора. Українці відзначатимуть усе й одразу.

Костянтин Бондаренко, керівник фонду "Українська політика", політолог, історик, спеціально для Главреду

Константин Бондаренко праздник календарь Песах религия Пасха Курбан-Байрам Ханука Рош-га-Шана Рождество офис президента Владимир Зеленский
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