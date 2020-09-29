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Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит

Андрей Зубов

российский историк

29 сентября 2020, 08:41

Позорная инаугурация Лукашенко показала, что у него почти нет сторонников в белорусском обществе.

Лукашенко
Лукашенко не на кого опереться/ Reuters

В Белоруссии уже 50 дней сотни тысяч людей борются за свое достоинство, за право самим определять свою судьбу, за то, чтобы узурпатора Александра Лукашенко сменил законно избранный народом президент. Пятьдесят дней борьбы. Каков итог? Пока промежуточный, потому что узурпатор еще у власти, а законный президент Тихановская - в изгнании.

Народ не смолчал, не проглотил ложь человека, который, набрав от силы 20% голосов, объявил, что набрал 80%. Люди вышли на протест, утверждая своё право и на человеческое достоинство, и на управление своей страной. Это был первый провал Лукашенко. Он надеялся, что протесты будут маргинальны и охватят только бунтарей-интеллигентов, а вышло иначе - против узурпатора поднялась почти вся страна, все её города и регионы. Не случилось никакого раскола на запад и восток Белоруссии, на город и деревню, на "очкариков" и рабочий класс. И в голосовании и в протесте народ Белоруссии единодушно выступил против Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаРассвирепевший тиран приказал запугать восставший народ пытками и жестокостями. Фактически, он, поклонник СССР, решил возродить в Белоруссии "красный террор". Но невероятные жестокости ОМОНа, причинившего физические и психические увечья тысячам людей, не напугали противников Лукашенко, а сплотили их. Народ был настроен столь решительно, что тирану пришлось отпустить из застенков большую часть задержанных. Он понял - если пытки продолжатся, начнутся массовые самосуды над ОМОНом и представителями власти. Запугивание пытками провалилось и больше не применяется как массовая практика.

Тиран надеялся, что люди устанут, смирятся, перейдут опять к послушному существованию под его властью. Не случилось. Каждый воскресный митинг в Минске устойчиво собирает более ста тысяч человек - 10% населения города, и по всем городам проходят митинги и шествия. Народ не только проявил решимость в первые дни протеста, он сохраняет устойчивый высокий уровень протеста.

Провокациями Лукашенко рассчитывал вызвать людей на противоправные действия - погромы, избиения милиции, штурм правительственных зданий. Тогда он мог бы требовать помощи от России. Не дождался. Сотни тысяч участников протеста проявляют поразительную сдержанность, которая, в соединении с решимостью, делает протест хотя и мирным, но необоримым. Улицы страны заполнены бело-красно-белыми флагами - символом свободной демократической Белоруссии.

Читайте такжеПочему Лукашенко с души воротит от ПутинаЗа спиной протестующих стоит мощный рабочий класс . Он уже показал митингами и забастовками солидарность с протестами. В случае силовых действий власти стране грозит настоящая бессрочная всеобщая стачка. Рабочие исполнены решимости избавиться от тирана.

Имена силовиков, избивающих и насильничающих, становятся известны. Их списки и портреты, их адреса и состав семей публикуются в интернете. На дверях их домов появляются предупреждающие надписи. Они известны. Им предлагают или перейти на сторону народа или хотя бы занять нейтральную позицию. В противном случае - суд в скором времени. Судя по активности силовиков, моральное давление начинает давать эффект. Силовые структуры становятся менее решительными и, видимо, многие начинают уклоняться от участия в подавлении протестов. Армия пока соблюдает нейтралитет. Никакого желания защищать тирана генералы и офицеры не выказывают.

Позорная инаугурация Лукашенко показала, что у него почти нет сторонников в белорусском обществе, что он боится всех и вся, что и в мире он не знает, на кого опираться. Точно - не на Россию. Путину он не верит, Путина - боится. Разве что опираться на Китай, но Китай - далеко.

Один за другим чиновники покидают тонущий корабль Лукашенко. Послы отказываются ему служить. Этот процесс будет усиливаться на фоне общемирового непризнания инаугурации Лукашенко в качестве президента. Лукашенко признали другие тираны, демократические народы его не признали и не признают.

Время безусловно работает против Лукашенко. Народ его ненавидит и к нему больше не привыкнет никогда. Всё больше людей во власти сознают это. Так мирный но неослабевающий протест вымывает почву из под ног тирании. Скоро она должна пасть. Вряд ли она простоит следующие 50 дней.

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