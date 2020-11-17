Отменит ли Рада карантин выходного дня, и к чему это приведет

Если Рада отменит карантин выходного дня, Украину будут ждать катастрофические последствия / Reuters

Народные депутаты, внесшие в Раду проект постановления об отмене карантина выходного дня руководствовались при создании этого законопроекта и экономическими, и политическими соображениями. Прежде всего они объясняют свою законодательную инициативу тем, что, с одной стороны, потери бизнеса от карантина выходного дня слишком большие, а с другой – на распространение вируса эти ограничения особо не влияют, то есть карантин выходного дня, с их точки зрения, не замедляет распространение коронавируса и не помогает разорвать цепи контактов. Не в последнюю очередь инициаторы этого законопроекта руководствуются и чисто политическими соображениями, поскольку видят, что местные элиты против любых локдаунов.

Вообще, в нашей власти складывается довольно шизофреническая картина: немало противников карантина выходного дня – из фракции Слуга народа. Они ставят под сомнение те решения, которые принимает правительство, которое они сами же и назначили, которому дали мандат на формирование государственной политики. Но если они не доверяют своему правительству, то пусть отправляют его в отставку!

С точки зрения государства и права, сейчас в Украине происходят просто парадоксальные процессы, которые невозможно объяснить, руководствуясь здравым смыслом.

Читайте такжеБудет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать на новый локдаунВпрочем, думаю, что в Верховной Раде найдется достаточное количество голосов для отмены карантина выходного дня. За это, кроме других, проголосует немало мажоритарщиков и часть оппозиции. Так, например, известно, что многие депутаты из Голоса выступают против карантина выходного дня, а также отдельные депутаты из Европейской солидарности.

Политика Зеленского, его правительства, офиса президента, монобольшинства – реактивна: они бросаются из крайности в крайность. Вот сейчас они пытаются ценой малой крови избежать введения тотального локдауна. Но если они не введут хотя бы частичный карантин, их все равно будут критиковать за то, что они ничего не делают.

Ведь у нас есть два больших класса стейкхолдеров которые по вопросу карантина находятся в постоянном конфликте. Первая категория – это бизнес, который теряет прибыли. Вторая категория – это бюджетники, то есть врачи, учителя и т.д., которые выступают за карантин. И здесь для власти возникает конфликт, потому что, поддерживая одних, она гробит других.

Степанов заявил, что в случае отмены карантина выходного дня мы будем иметь 30 тысяч новых выявленных случаев заболевания Covid-19 в день. Но я думаю, что 30 тысяч в день мы имеем уже сейчас. Ведь объективно статистике, которую подает Минздрав, нельзя доверять – ей не доверяют ни наши западные партнеры, ни дипломаты, с которыми мне приходится общаться. Она отображает лишь часть картины, которую показывает тестирование. Но большая часть населения у нас болеет, не сдавая тестов на коронавирус.

Если же мы отменим и эти небольшие ограничения в виде карантина выходного дня, то счет пойдет на сотни тысяч больных в день, и угроза будет значительно большей.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse специально для Главреда