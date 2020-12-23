Спасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о Гройсмане

Владимир Гройсман может снова стать премьер-министром / УНИАН

Итак, Владимир Гройсман может снова возглавить Кабмин. Экономическая неуспешность правительства нынешнего, возглавляемого Денисом Шмыгалем, стала очевидной ещё в период подготовки госбюджета, что заметил даже Владимир Зеленский, хотя экономистом я бы его назвать не рискнул. Также в пассиве у Шмыгаля претензии со стороны международных инвесторов и конфликт с ФОПами.

Судя по всему, маятник качнулся в противоположную сторону и, вместо того, чтобы искать людей, которые никогда не были премьерами, теперь начали искать тех, кто имеет такой опыт, связи на Западе, разбирается в вопросе, но при этом не имеет собственного политического будущего. Ведь как бы Офис президента не хвалился рейтингами доверия, там до судорог боятся конкуренции, так как отчетливо понимают, что сильный конкурент их тут же подвинет.

Потому отсутствие политической опоры – одно из условий отбора кандидата на место будущего премьера.

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Подтверждает высокое положение Гройсмана и проводившееся с ним собеседование. Но, насколько мне известно, Владимир Борисович, как и ранее при назначении премьером во времена Порошенко, выкатил ряд условий. А именно - хотел назначить шестерых "своих" людей на ключевые должности, включая министерство экономики, финансов и т.д. С Порошенко, кстати, они сумели сторговаться на четырех. Шестеро, как пока считают в Офисе президента – многовато, там хотят назначить только новых премьер-министра и вице-премьер-министра, а остальных назначить самим в разгар политических торгов в парламенте, поскольку там расклеивается монобольшинство и его нужно собирать заново.

Потому сейчас наиболее вероятный кандидат не Гройсман, а, скорее, Витренко. На это указывает его недавнее назначение и.о. министра энергетики. Это – некий трамплин для потенциального замещения должности премьера.

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При этом любые разговоры о возможном тандеме Гройсмана с главой парламента Дмитрием Разумковым – всего лишь слухи. Прежде всего потому, что Разумков, уж простите за каламбур, разумный человек. Он вполне справедливо считает, что его время придет, и сейчас придерживается нейтралитета. Зная лично окружение Зеленского, он опасается вызвать ревность и потому всячески избегает политических игр – не делает громких заявлений, не ездит с заметными визитами. Потому никаких альянсов с возможным будущим премьером у него нет и быть не может, так как Разумков и так знает, что вопрос назначения нового премьер-министра мимо него не пройдет. Такая связка может возникнуть с новым премьером уже после назначения и независимо от фамилии, но даже в этом случае она может быть ситуативной и крайне осторожной.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда