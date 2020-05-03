США и Европа окончательно похоронили Северный поток-2

Строительство газопровода Северный поток-2 опять заморожено / Reuters

Немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает , что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод Северного потока-2 из действия норм газовой директивы Европейского союза.

В агентстве не согласились с логикой компании, руководители которой утверждают, что понятие "завершения строительства" - ведь Северный поток-2 еще не достроен - не нужно интерпретировать в техническом смысле, а нужно обращать внимание на время инвестирования в проект. Но это странный аргумент - ведь если строительство не является завершенным, так это и означает, что оно не является завершенным. А не подчиняться требованиям газовой директивы Европейского союза могут только те трубопроводы, которые достроены до 23 мая 2019 года. Строительство Северного потока-2 тогда еще продолжалось.

Стоит напомнить читателю, в чем смысл газовой директивы ЕС и почему она так важна для Украины. Смысл этой директивы в том, что газопроводы на территории Европейского союза должны принадлежать независимым компаниям, а не поставщикам сырья - значит, Газпром лишается возможности владеть Северным потоком-2. И к тому же каждый такой газопровод должен предоставлять равный доступ различным поставщикам - значит, Газпром не сможет загрузить его на полную мощность. И необходимость в газовом транзите через Украину - причем в довольно объемном газовом транзите - сохранится и после окончания строительства Северного потока-2.

Читайте такжеУ Польши появилось возможность подкузьмить России через Северный поток-2Однако главной задачей строителей альтернативных маршрутов - и об этом задача в свое время говорили и президент России Владимир Путин, и руководители "Газпрома" - было добиться полного прекращения транзита российского газа по украинской газотранспортной системе. Кремль был готов вкладывать в эти трубопроводы миллиарда долларов, их наиболее высокопоставленным лоббистом был сам Путин, который отправлялся с визитом в столиц стран-участниц проектов и убеждал их руководителей не отказываться от транзита российского газа, предлагал выгодные условия. А почему?

Не только потому, что украинский бюджет в случае окончательного прекращения транзита лишался огромных сумм гарантированных доходов. Но еще и потому, что в случае широкого военного противостояния с Украиной экономические риски для России было бы минимизировано, российский газ беспрепятственно продолжал бы поступать по альтернативным маршрутам. И в такой ситуации в Кремле могли бы без особого ущерба для "Газпрома" планировать атаку уже не только на Донецк и Симферополь, которые сейчас оккупированы в результате вооруженной агрессии России, но и и на Днепр, и на Киев, и на Львов.

Вот почему остановка строительства Северного потока-2 стала для Украины не столько вопросом экономической прибыли, сколько в буквальном смысле слова вопросом выживания. Вот почему каждый новый разрешение на продолжение строительства превращалось в настоящую битву. И в этом смысле позиция правительства Дании , которая на длительное время приостановила строительство Северного потока-2, имела решающее значение. Северный поток-2 попал в ловушку европейской газовой директивы и фактически лишился того смысла, ради которого все и и начиналось.

Санкции США против антиукраинской мечты Путина

А там и американские санкции объявили - санкции, которые фактически остановили строительство. После объявления этих санкций в "Газпроме" утверждали, что достроят Северный поток-2 самостоятельно, без участия западных компаний. А на самом деле?

Читайте такжеЭксперт рассказал, от какой "погони" убегает способное достроить Северный поток-2 судноА на самом деле мы продолжаем следить за странной путешествием российского корабля-трубоукладчика Академик Черский. Именно это судно после отказа западных компаний от участия в достройке трубопровода отправилось к месту строительства и руководители Газпрома уверяли, что оно способно успешно завершить проект. Но несколько дней назад Академик Черский изменил маршрут и отправился в обратном направлении.

Возможно, потому, что это судно самом деле не может быть использовано для достройки Северного потока-2. Или потому, что в Кремле решили, что после попадания проекту под нормы газовой директивы Евросоюза и на фоне драматического снижения цен на нефть - а значит, и на газ - нет никакого смысла тратить деньги на осуществление большой антиукраинской мечты Владимира Путина?

Европейская газовая директива превращает Северный поток-2 с гюрзы с ядовитым жалом на невиновного ужа, а американские санкции ставят под сомнение саму возможность выживания кремлевской змеи в холодных водах Балтийского моря.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода