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США выродились в автократию в духе России и Китая

Андрей Головачев

политический эксперт

14 января 2021, 12:20

Возврат к демократии для Америки возможен - но только революционным путем.

Джозеф Байден и Нэнси Пелоси
Джозеф Байден и Нэнси Пелоси / GettyImages

На свободе слова держатся все другие свободы и права человека. Уберите свободу слова, и вы автоматически получаете авторитарный режим.

Поэтому, когда deep state в США, в лице своих корпоративных СМИ и big tech, пошли по беспределу и ввели цензуру для обеспечения победы Байдена, они фактически подорвали основополагающий принцип, на котором создавалась и держалась западная цивилизация. Можно сказать, что deep state вынула фундамент под зданием. Америка выродилась, превратилась в свою противоположность и встала в один ряд с Китаем, Россией и другими авторитарными режимами. О причинах этого я писал неоднократно.

Могут ли США возвратиться к свободе слова и спасти себя?

Могут, но только не посредством выборов, а исключительно революционным путём.

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В США уже невозможно провести честные и прозрачные выборы, чтобы общество согласилось с их результатами. А это значит, что deep state не сможет избежать искушения манипулировать выборами, как это имело место сейчас. Поэтому ситуация будет стремительно ухудшаться с каждым избирательным циклом. Аналогия - это сход лавины или как сериал "Карточный домик". Сейчас мы видим лишь небольшие движения в высших слоях горы...

Такие сложные, бюрократические, склеротические структуры, как США невозможно реформировать. Они нереформируемы в принципе. И опыт Трампа это убедительно доказал. США можно только разрушить. Точнее, они сами разрушатся под действием накопленных внутренних противоречий.

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Интересно, что весь правящий класс США это отлично понимает. И понимает, что изменить ничего уже нельзя. Можно лишь отдалить крах, что и будет отчаянно делаться, потому что любой живой организм борется до конца за свою жизнь.

Разрешите сейчас американцам свободно говорить о своих социальных проблемах и Америка моментально развалится. Поэтому deep state не разрешит!

новости США Джо Байден Демократическая партия Андрей Головачев Выборы президента США-2020
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