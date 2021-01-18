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СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком"

Вячеслав Чечило

Журналист

18 января 2021, 08:14

Единственная разница - коммунисты пытались строить будущее, а современные нео-комсомольцы - прошлое.

Украина,флаг
Украина стремительно бежит навстречу прошлому / УНИАН

Распад СССР не принес ни свободы, ни счастья его населению. Тем не менее, за 30 лет большинство приспособилось, а меньшинство сорвало джек-пот – кто-то в виде виллы в Тоскане, кто-то в виде поездок лоукостом в Бергамо. Страница перевернута, нужно двигаться вперед.

Но вот какая забавная штука – соотечественники не хотят вперед. Они хотят именно в СССР. И чем более ярый украинский патриот и антисоветчик перед вами, тем более яростно он будет толкать вас именно в совок.

Если жителя УССР из какого-то дремучего 1970 года забросить на центральную площадь любого городка нынешней Западной Украины, то ночью он даже не разберет, что попал в далекое будущее. Памятники вождям, героям войны, развевающееся флаги – все на месте, все вернулось туда, где было.

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Говорят, что брежневский УССР был вершиной местной цивилизации. В том смысле, что никогда ни до этого, ни после этого среднестатистический украинец не жил так стабильно, зажиточно и осмысленно. Видимо, что-то в этом есть, потому что сейчас бывшие советские комсомольцы пытаются всеми силами вернуть нас назад - туда, где им было так хорошо и комфортно. Они поменяли героев, поменяли флаги, но все так же яростно борются с врагами народа в стремлении заставить всех ходить строем, верить в одну единственно верную идеологию, и достроить таки "коммунизм" - теперь в виде уютного кукурузного Рейха с Бандерой и ломбардами на каждом углу, который столь же нереален в 21 веке, как коммунизм был нереален в 20.

Но подделка, очевидно, хуже оригинала. Не потому, что красные знамена лучше желто-голубых. Коммунисты хоть строили будущее, а эти строят прошлое.

СССР Вячеслав Чечило новости Украины
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