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Судьба Путина решится на американских выборах

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

25 октября 2020, 08:53

Только экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима.

Путин, Трамп
Поражение Трампа ударит и по Путину / Reuters

Судьба российского президента Владимира Путина может решиться на выборах, но не российских, а американских.

Если победит Джо Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят путинские власти ответить за унижение, помощь президенту США Дональду Трампу, взлом и слив своей почты и другие провокации.

Скорее всего, будет очень серьезное расследование вмешательства России в американские выборы, а по его результатам жесткие беспрецедентные санкции, фактически выдавливающие Россию с мировых рынков.

Их можно было бы сравнить с санкциями, введенными после советской оккупации Афганистана, если бы не одно принципиальное "но". СССР был страной практически с автаркией в экономике. Путинская Россия тесно интегрирована в мировые рынки и зависима от них.

Читайте такжеНа этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизацииЖесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, арест олигархических активов на Западе, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам. Только такой экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима.

Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден Игорь Эйдман выборы в США
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