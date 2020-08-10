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Сумеет ли Трамп на выборах сожрать "священную корову" американцев

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

10 августа 2020, 10:25

Перенос даты президентских выборов чреват для Трампа еще бо́льшим падением рейтинга.

Дональд Трамп
При всей своей эксцентричности Трамп не пойдет на фальсификацию, ведь кандидата, решившегося на это в США, будет ждать политическая пропасть и политическая смерть, если не уголовная ответственность / Фото Reuters

Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями о переносе президентских выборов в Соединенных Штатах: сначала он задался вопросом о том, что в условиях пандемии, когда американцы будут вынуждены голосовать дистанционно, вероятно, целесообразным было бы отложить выборы, а затем сказал, что не хочет менять дату голосования.

Эти "метания" Трампа связаны с тем, что он все больше и больше теряет веру в свою победу на выборах. Опросы общественного мнения показывают, что отрыв Байдена от него не только не сокращается, но и увеличивается, а это значит, что шансы тают на глазах. Потому как один из вариантов "решения этой проблемы" Трамп рассматривал возможность переноса выборов.

Но ему быстро объяснили, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, поскольку так он рискует еще больше – его популярность еще больше просядет.

Трамп – человек импульсивный, быстро меняющий свои взгляды под влиянием тех или иных фактов или факторов. Соответственно, когда ему объяснили, что отсрочка с выборами грозит ему еще бо́льшим падением рейтингов, он сменил свою точку зрения.

Что касается голосования по почте, в надежности которого Трамп настолько не уверен, что задался вопросом о целесообразности переноса выборов, то для Америки эта форма голосования не нова. Она давно практикуется в Штатах, и никто не ставил под сомнение результаты такого голосования. Однако Трамп, чувствуя, что реально отстает от Байдена, и в дистанционном голосовании видит для себя большую угрозу. Однако легко изменить способ голосования практически невозможно, тем более, что до выборов осталось уже совсем мало времени.

Читайте такжеТрампа из Белого Дома придется насильно изгонять армии СШАТрамп сомневается в надежности и достоверности голосования по почте. Однако он сам не решится использовать возможности для фальсификаций, которые открывает удаленное голосование. Выборы для американцев – это "священная корова". Потому, собственно, и была столь жесткой реакция на попытки России влиять на ход избирательной кампании в Штатах. Для американцев право честно выбора – это нечто сакральное, потому рискнуть и пойти на фальсификации – это хуже любого импичмента. Кандидата, решившегося на это, будет ждать политическая пропасть и политическая смерть, если не уголовная ответственность. Потому на такие вещи при всей эксцентричности Трамп не пойдет.

Несмотря на разрыв между Трампом и Байденом, на который указывает социология, Трампа рано списывать со счетов. Все может измениться. Может произойти нечто, например, какая-то техногенная катастрофа или природный катаклизм, когда Трамп покажет себя национальным героем, и тогда весы шатнутся в его сторону. Ведь часто люди принимают решение и делают выбор в последний момент, руководствуясь не разумом, а сердцем, эмоциями. Потому до последнего дня интрига относительно результата президентских выборов в США будет сохраняться.

В случае проигрыша Трамп, естественно, может пытаться оспорить результаты голосования в судах. Но, если отрыв будет больше 1,5%, то у него не будет никаких шансов на это, и он, в итоге, будет вынужден признать свое поражение.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Владимир Огрызко дипломат президентские выборы в США выборы в США Дональд Трамп Джозеф Байден фальсификации
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