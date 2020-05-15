УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украинские чиновники, руки прочь от суррогатного материнства

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

15 мая 2020, 11:49публикуется на языке оригинала

Государство хочет всюду влезть и запретить, запретить женщинам даже распоряжаться своим телом.

Роддом в Латвии
Запрет суррогатного материнства лишит многих пар счастья стать родителями, а украинских граждан - дохода / F64 Photo Agency

Украинские чиновники всюду суют свой нос. Сначала они запретили заробитчанам выезжать из страны. Теперь хотят запретить суррогатное материнство.

Какого черта? Какого черта государство лезет в эти отношения. Есть пары, которые не могут иметь детей. Такое бывает. Сюрприз-сюрприз, украинские чиновники. И есть женщины, которые готовы предоставить услуги суррогатного материнства. Которые вынашивают детей для других. Детей, генетически чужих для самих женщин. И женщины зарабатывают деньги. Для них это работа. И это работа гораздо достойнее чем то, чем занимается большая часть украинских чиновников.

Наверное, это тяжелая работа. Но пока украинское государство не предлагает альтернатив, женщины идут на это. Как и заробитчане, которые, наверное, хотели бы остаться дома. Но украинские политики сделали все, чтобы в Польше было гораздо лучше. И делают все, чтобы эта ситуация не изменилась. А тех, кто хочет изменений, выгоняют прочь.

И теперь государство хочет залезть еще глубже. И решать, что делать с детьми суррогатных матерей. Запретить суррогатное материнство.

Причем тут украинское государство? Причем тут украинские чиновники? Они лишние в этом интимном процессе. Оно лишнее даже в том плане, что генетически и родители ребенка и сам ребенок не имеет никакого отношения к Украине. Да и даже если бы имели. Это выбор украинского гражданина, что делать со своим телом. Государство то тут причем? Или продолжаем развитие скреп? Сначала уроки в школе о том, что секс до брака это зло, а потом запрет абортов и суррогатного материнства. Больше дел у государства нет. Все прочие проблемы решены, надо самим придумать.

Читайте такжеВ Сети появилось видео с плачущими младенцами, которых готовят "на продажу" в Киеве

Что может сделать государство, если влезет сюда? Оно лишит многих пар счастья стать родителями. Оно лишит украинских граждан дохода. Еще и может физически оставить детей в Украине? Или что?

Вот детям это счастье будет. Не жить в какой-то хорошей западноевропейской стране, например, со своими биологическими папой и мамой, а в украинском детдоме.

Если бы государство хотело просто взимать налоги, сочтя это бизнесом, то ок, это можно было бы объяснить. Но нет. Оно хочет влезть и запретить. Запретить женщинам распоряжаться своим телом. Запретить другим людям быть счастливыми. И это государство, которое само ни на что не способно. Сначала они организовывают УкрСпецЗаробитчанеПостач, а теперь что? УкрСпецДетейПродажа? Даешь монополию государства в этом вопросе? Только с разрешения украинского чиновника?

Еще немного и мы дойдем до российского опыта, приняв какой-нибудь закон Димы Яковлева и запретим иностранцам усыновлять украинских детей.

Астановитесь. Уберите свои руки прочь.

Сергей Фурса новости Украины суррогатное материнство
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:42
Светлые перемены и вредные покупки: что спрогнозировал гороскоп на 16 мая
12:40
Кличко рассказал, готово ли метро в Киеве к открытию после карантина
12:17
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая
12:13
В Минздраве рассказали, сколько денег нужно потратить на медицину в 2020-м Видео
11:59
"Могу себе позволить": дочь Поляковой уличили в фотошопе откровенного фото
11:52
В Евросоюзе рассказали о судьбе "безвиза" для Украины
11:49
Украинские чиновники, руки прочь от суррогатного материнства мнение
11:43
Сивохо рассказал, готовы ли жители "Л/ДНР" к возврату под контроль Киева
11:10
"Прилично обогатятся": астрологи назвали везунчиков второй половины мая
11:06
"Мы летим НА Украину": запрещенный Гуф открыл в Киеве магазин одежды Видео
10:59
Кремлевский чиновник обвинил в Киев "выдавливании" боевиков с переговоров в Минске
10:58
Прощайте, ВК и Одноклассники: в Украине продлили запрет на российские соцсети Видео
10:48
Стоит ли Украине бояться, что Россия договорится с Западом о Донбассе мнение
10:34
Настя Каменских сняла клип Воспоминания во дворе своего дома Видео
10:30
Саакашвили объяснил, почему Украине стоит отказаться от денег МВФ Видео
10:25
Комаровский рассказал, какое популярное лакомство полезно для иммунитета
10:17
Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19
10:04
Карьерное продвижение, опасный азарт: что насулил гороскоп на 15 мая Видео
09:48
Сивохо рассказал, в каком статусе проводит мирные инициативы Зеленского
09:14
Коронавирус в Украине: третий день подряд растет число новых заражений
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять