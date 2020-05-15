Украинские чиновники, руки прочь от суррогатного материнства

Запрет суррогатного материнства лишит многих пар счастья стать родителями, а украинских граждан - дохода / F64 Photo Agency

Украинские чиновники всюду суют свой нос. Сначала они запретили заробитчанам выезжать из страны. Теперь хотят запретить суррогатное материнство.

Какого черта? Какого черта государство лезет в эти отношения. Есть пары, которые не могут иметь детей. Такое бывает. Сюрприз-сюрприз, украинские чиновники. И есть женщины, которые готовы предоставить услуги суррогатного материнства. Которые вынашивают детей для других. Детей, генетически чужих для самих женщин. И женщины зарабатывают деньги. Для них это работа. И это работа гораздо достойнее чем то, чем занимается большая часть украинских чиновников.

Наверное, это тяжелая работа. Но пока украинское государство не предлагает альтернатив, женщины идут на это. Как и заробитчане, которые, наверное, хотели бы остаться дома. Но украинские политики сделали все, чтобы в Польше было гораздо лучше. И делают все, чтобы эта ситуация не изменилась. А тех, кто хочет изменений, выгоняют прочь.

И теперь государство хочет залезть еще глубже. И решать, что делать с детьми суррогатных матерей. Запретить суррогатное материнство.

Причем тут украинское государство? Причем тут украинские чиновники? Они лишние в этом интимном процессе. Оно лишнее даже в том плане, что генетически и родители ребенка и сам ребенок не имеет никакого отношения к Украине. Да и даже если бы имели. Это выбор украинского гражданина, что делать со своим телом. Государство то тут причем? Или продолжаем развитие скреп? Сначала уроки в школе о том, что секс до брака это зло, а потом запрет абортов и суррогатного материнства. Больше дел у государства нет. Все прочие проблемы решены, надо самим придумать.

Читайте такжеВ Сети появилось видео с плачущими младенцами, которых готовят "на продажу" в Киеве

Что может сделать государство, если влезет сюда? Оно лишит многих пар счастья стать родителями. Оно лишит украинских граждан дохода. Еще и может физически оставить детей в Украине? Или что?

Вот детям это счастье будет. Не жить в какой-то хорошей западноевропейской стране, например, со своими биологическими папой и мамой, а в украинском детдоме.

Если бы государство хотело просто взимать налоги, сочтя это бизнесом, то ок, это можно было бы объяснить. Но нет. Оно хочет влезть и запретить. Запретить женщинам распоряжаться своим телом. Запретить другим людям быть счастливыми. И это государство, которое само ни на что не способно. Сначала они организовывают УкрСпецЗаробитчанеПостач, а теперь что? УкрСпецДетейПродажа? Даешь монополию государства в этом вопросе? Только с разрешения украинского чиновника?

Еще немного и мы дойдем до российского опыта, приняв какой-нибудь закон Димы Яковлева и запретим иностранцам усыновлять украинских детей.

Астановитесь. Уберите свои руки прочь.