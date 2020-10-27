Сюрпризы второго тура: какие города могут удивить результатом выборов

В ряде влиятельных украинских городов остается интрига относительно победителя во втором туре выборов

Результаты второго тура выборов мэров являются в большинстве самых влиятельных городов Украины предсказуемыми. Впрочем, остается несколько городов, где финальная битва за кресло городского головы может удивить.

Киев . Разрыв между кандидатами Виталием Кличко и Александром Поповым слишком велик, а некоторые утверждают, что второго тура в столице вообще не будет, потому что побеждает действующий мэр.

Впрочем, даже в случае второго тура Попову негде взять дополнительные голоса. Для него полученная поддержка и второе место на выборах мэра – это и так существенный утешительный приз и серьезная заявка на будущее.

Поэтому у него нет никаких шансов в случае второго тура одержать победу над Кличко.

Стоит отметить, что результат Александра Попова стал сюрпризом киевских выборов. И этот результат был обусловлен двумя факторами. Во-первых, Попов был хорошим хозяйственником и в свое время оставил заметный след в хозяйстве Киева, в частности, создал немало инфраструктурных объектов, при нем был порядок. Во-вторых, голосование за Попова было, по сути, вызовом постмайдановской власти и проявлением разочарования результатами Майдана: чем больше набирает Попов, тем больше оснований говорить о том, что киевляне устали от последствий революции.

Днепр . Во второй тур в этом городе выходят Борис Филатов и Загид Краснов. Разрыв между количеством набранных ими голосов – довольно существенный: у Филатова – 44%, у Краснова – 14%, как показывают экзитполы. Так что объективно большинство голосов – за Филатова. Краснов долгое время – около 15 лет – в политике, и он постоянно претендует стать мэром Днепра, у него есть своя политическая ниша. Поэтому, возможно, он своего добьется когда-то, но точно – не на нынешних выборах.

Одесса . Во втором туре за кресло мэра Одессы поборются Геннадий Труханов (34%) и Николай Скорик (17%). Но ситуация довольно предсказуема: победит Труханов, потому что уж слишком велик разрыв между его результатом и результатом Скорика. Скорику будет очень трудно добрать голоса, чтобы одолеть Труханова. Тем более, учитывая, что вся избирательная машина в Одессе заточена на Труханова, и административный ресурс тоже в руках действующего мэра.

Львов . А вот во Львове складывается довольно интересная ситуация, где во втором туре будут соревноваться Андрей Садовый и Олег Синютка. Садовый показал якобы неплохой результат в первом туре, но в то же время он остановился перед необходимостью поиска дополнительных голосов. А Синютку вполне может поддержать и Свобода, и Голос, и целый ряд других политических сил. Не потому что Садовый – хороший или плохой. В случае с Садовым работает тот же фактор, что и с Лукашенко в Беларуси: Лукашенко может быть сколько угодно гениальным, но народ выходит на протест не против его конкретных преступлений, а потому, что Лукашенко слишком долго сидит в президентском кресле. Так же и во Львове: многие считают, что Садовый слишком долго сидит в кресле мэра.

Поэтому вполне возможно, что второй тур может завершиться в пользу Синютки.

Но опять-таки административный ресурс – в руках Садового. К тому же, власти более выгодно сейчас поддержать Садового, чем Синютку, чтобы не дать, таким образом, козырь оппозиционной силе – это не в интересах Киева.

Харьков . С Харьковом все понятно: Кернес одержал уверенную победу в первом туре. Рецепт успеха Кернеса – прост: он работает. Когда я приезжаю в Харьков, всегда говорю, что мне стыдно за Киев. Потому что когда мои харьковские друзья показывают новые парки, новые улицы, новостройки, я извиняюсь и говорю: "Простите, но когда вы приедете в Киев, я не знаю, что вам показать в ответ".

Впрочем, сегодня в Украине наиболее влиятельными являются семь городов, поэтому к выше названным пяти следует добавить еще Мариуполь и Кривой Рог.

Мариуполь . Значимость Мариуполя определяется тем, что он сейчас является главным городом на Донбассе, городом-форпостом. В Мариуполе нет неожиданностей: там побеждает действующий мэр Вадим Бойченко, который уже в первом туре набрал около 68%.

Кривой Рог . Это – город-родина президента Зеленского. И там идет очень серьезная борьба между действующим мэром Юрием Вилкулом и представителем Слуги народа Дмитрием Шевчиком. В Кривом Роге во втором туре могут разворачиваться интересные события, тем более, этот город был рекордсменом по грязному пиару и "черным" технологиям на этих выборах.

Итак, ситуация и со вторым туром в основных городах довольно предсказуема. Сюрпризы можно ожидать лишь в нескольких городах, и именно к ним будет приковано внимание 15 ноября.

Кроме того, не стоит говорить о том, что партия власти "пролетела" по всем городам и всем параметрам. Да, было прогнозируемо, что Слуга народа вряд ли будет на первом месте. Но на местных выборах всегда считается командный зачет, то есть сколько всего мест взято политической силой на выборах во все советы всех уровней. Уже можно прогнозировать, что на первом месте у нас будут региональные проекты: в каждом регионе – свой проект. Но на втором месте все-таки будет Слуга народа. Другие политические силы будут вести борьбу за третье место: на востоке это будет ОПЗЖ, на западе – Европейская солидарность.

"Слугам народа" следует отдать должное: они сохранят за собой по итогам этих выборов статус общеукраинской политической силы и будут представлены во всех областных советах. В отличие от той же Европейской солидарности, которая делает акцент на Галичину и западную Украину, и ОПЗЖ, которая делает ставку на юг и восток.

Константин Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика", политолог, историк, специально для Гларведа