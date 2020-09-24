УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

24 сентября 2020, 06:54

После инаугурации Лукашенко протесты в Беларуси могут начать разгонять силой. И, если ситуация выйдет из-под контроля, в нее вмешается Путин.

Лукашенко
Александр Лукашенко провел секретную инаугурацию / belta.by

Тайная инаугурация – это своеобразный ответ Александра Лукашенко на решение Европейского парламента о непризнании его официальным представителем Республики Беларусь после 5 ноября 2020 года, потому что именно до этой даты Лукашенко имел право отсрочить свою инаугурацию.

Конечно, реакцией на эту инаугурацию будет серия непризнаний, прежде всего, его юридической значимости государственной инаугурации и, соответственно, непризнание Лукашенко полномочным представителем интересов Беларуси.

Но, например, Российская Федерация и ее сателлиты, члены ОДКБ, вероятно, признают Лукашенко президентом, как и процедуру его приведения к полномочиям, что создаст конфликт легитимностей – дел с Лукашенко не будут иметь страны ЕС (возможно, к этому процессу присоединятся и США). И я надеюсь, что и Украина, в лице МИДа, вскоре сделает заявление о непризнании Лукашенко законноизбранным президентом. Хотя, возможно, она потянет время и будет выжидать паузу, как это уже было в начале сентября.

Почему Лукашенко сделал инаугурацию тайной? С одной стороны, для того, чтобы люди физически ей не помешали, а с другой, чтобы оппозиция и общественность Беларуси не подготовили каких-то ответных шагов.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаПриведение Лукашенко к присяге таким образом должно возмутить абсолютное большинство белорусских избирателей. Потому стихийное противодействие никуда не денется и, наверняка, вскоре вспыхнет с новой силой.

К чему это приведет – неизвестно, но фактор риска здесь присутствует, так как попытки не провоцировать Лукашенко привели к игнорированию им всех и вся. И контролировать недовольство обычных граждан штаб Тихановской, представители которого ранее призывали к исключительно мирным акциям, уже не сможет.

От того, насколько сильным будет насилие на белорусских улицах, будет зависеть участие России. Если Лукашенко и его репрессивные органы потеряют контроль над ситуацией, то вполне вероятно, что в дело может вмешаться Владимир Путин, причем даже отстранив в какой-то момент Лукашенко. Так как не исключено, что на прошлой встрече Лукашенко и Путина в Сочи, Путин дал белорусскому президенту некий дедлайн. И думаю, что это также могло спровоцировать Лукашенко к проведению инаугурации и попробовать обмануть самого себя, беларусский народ и, возможно, Путина.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

новости Беларуси инаугурация Лукашенко протесты в Беларуси Александр Лукашенко встреча Лукашенко с Путиным Владимир Путин Владимир Горбач
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:39
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
07:15
Ольга Бузова случайно показала голую грудь на видео Фото
07:03
Ученые сделали важное для борьбы с коронавирусом открытие
06:54
Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя мнение
06:35
Омолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фото Фото
05:59
Как вывести муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
05:29
Стало известно, какое спиртное полезно для тела
05:06
Астрологи узнали, кто получит влиятельных наставников и крупный доход Видео
04:33
Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь Видео
04:09
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
03:40
Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей Видео
03:01
Стало известно, как долго Киеву светит "оранжевая" зона Видео
02:15
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
01:34
Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть
00:55
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
00:21
Ученые нашли новый признак распространенного типа диабета
23 сентября, среда
23:58
В МИД Украины высказались о легитимности Лукашенко
23:55
Динамо обыграло Гент в гостях в матче Лиги Чемпионов Фото Видео
23:27
"Атакуют вирусы и баги": Зеленский распек деятельность ООН
22:49
В Минздраве перечислили опасные болезни, число которых выросло в 2020 году
22:34
Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада Видео
22:19
МВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности Видео
22:07
МИД Великобритании обвинил Россию в искажении фактов в деле Навального Видео
21:51
Власти Львова ошарашили размером убытков от коронавируса Видео
21:41
У сбившего троих человек Эльмина Гулиева нашли наркотики в крови
21:41
Коронавирус в Украине резко активизировался: много новых зараженных и жертв Видео
21:25
В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко Видео
21:15
Черная Вдова выйдет только в 2021 году
21:10
Вода для крымчан: в сети показали жуткие фото фильтров
20:57
Лукашенко по одной причине плевать на международное право – экс-лидер Беларуси Видео
20:40
В школах появится новый предмет - что будут изучать старшеклассники
20:33
Диабет: медики указали на тихий признак во рту Видео
20:27
Дипломат сказал, каких украинцев в Крыму преследуют оккупанты
20:11
Украинскую телеведущую вытащили из канализации с мертвыми крысами и отбросами
19:59
Кабмин пригрозил санкциями против онлайн-сервисов, пропагандирующих российский контент
19:58
Экс-лидер Беларуси объяснил, почему Лукашенко втихаря провел инаугурацию Видео
19:48
Тест на овуляцию: 5 способов эффективного использования Видео
19:27
В Минске начали разгонять протестующих водомётами Видео
19:24
Суд арестовал имущество скандального нардепа-взяточника
19:11
Ученые выяснили, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно Видео
18:58
В НБУ назвали главные причины роста курса доллара
18:31
США ударили по России санкциями из-за вмешательства в дела Украины Видео
18:06
"Выгорело много квартир": под Киевом огонь охватил дом Фото Видео
18:03
"Теперь можно": Тимати засветился с шикарной блондинкой
18:02
Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью - фото Фото
17:48
В Польше создали первое в мире лекарство от коронавируса Видео
17:42
Алкоголь во время беременности: эксперты дали окончательный ответ Видео
17:30
Самая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастись Видео
17:23
Трамповские соколы в небе - над городами Украины пролетели американские самолеты Видео
17:12
Вышел первый официальный трейлер 2 сезона Призраков Дома на холме Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять