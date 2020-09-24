Тайной инаугурацией Лукашенко обманывает сам себя

Александр Лукашенко провел секретную инаугурацию / belta.by

Тайная инаугурация – это своеобразный ответ Александра Лукашенко на решение Европейского парламента о непризнании его официальным представителем Республики Беларусь после 5 ноября 2020 года, потому что именно до этой даты Лукашенко имел право отсрочить свою инаугурацию.

Конечно, реакцией на эту инаугурацию будет серия непризнаний, прежде всего, его юридической значимости государственной инаугурации и, соответственно, непризнание Лукашенко полномочным представителем интересов Беларуси.

Но, например, Российская Федерация и ее сателлиты, члены ОДКБ, вероятно, признают Лукашенко президентом, как и процедуру его приведения к полномочиям, что создаст конфликт легитимностей – дел с Лукашенко не будут иметь страны ЕС (возможно, к этому процессу присоединятся и США). И я надеюсь, что и Украина, в лице МИДа, вскоре сделает заявление о непризнании Лукашенко законноизбранным президентом. Хотя, возможно, она потянет время и будет выжидать паузу, как это уже было в начале сентября.

Почему Лукашенко сделал инаугурацию тайной? С одной стороны, для того, чтобы люди физически ей не помешали, а с другой, чтобы оппозиция и общественность Беларуси не подготовили каких-то ответных шагов.

Читайте такжеЛукашенко тонет и тащит за собой на дно ПутинаПриведение Лукашенко к присяге таким образом должно возмутить абсолютное большинство белорусских избирателей. Потому стихийное противодействие никуда не денется и, наверняка, вскоре вспыхнет с новой силой.

К чему это приведет – неизвестно, но фактор риска здесь присутствует, так как попытки не провоцировать Лукашенко привели к игнорированию им всех и вся. И контролировать недовольство обычных граждан штаб Тихановской, представители которого ранее призывали к исключительно мирным акциям, уже не сможет.

От того, насколько сильным будет насилие на белорусских улицах, будет зависеть участие России. Если Лукашенко и его репрессивные органы потеряют контроль над ситуацией, то вполне вероятно, что в дело может вмешаться Владимир Путин, причем даже отстранив в какой-то момент Лукашенко. Так как не исключено, что на прошлой встрече Лукашенко и Путина в Сочи, Путин дал белорусскому президенту некий дедлайн. И думаю, что это также могло спровоцировать Лукашенко к проведению инаугурации и попробовать обмануть самого себя, беларусский народ и, возможно, Путина.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда