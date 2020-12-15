Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро

Дональд Трамп проиграл выборы, но подготовил почву для возвращения/ Reuters

Всё, Джо Байден - президент США. Коллегия выборщиков проголосовала.

Пенсильвания, Джорджия, Аризона, Невада, Висконсин и Мичиган, где штаб Трампа пытался опротестовать результаты выборов, отдали голоса за Джо Байдена. А значит, результаты не изменились.

Как неожиданно. Чуда не случилось, стол не опрокинули, небеса не разверзлись, масоны-рептилоиды победили, а Дональд Трамп всё таки должен будет пролететь на вертолёте над церемонией инаугурации Байдена в январе, объявляя о выдвижении в президенты в 2024-м.

Не, можно, правда, ещё потянуть интригу. Дойдут ли сертифицированные голоса выборщиков до федерального судьи 23 декабря? Не забаррикадируется ли Трамп в Белом Доме? Появится ли Джо Байден на своей инаугурации в январе?

Читайте такжеСуд забил последний гвоздь в крышку гроба АмерикиНо если серьёзно, суть борьбы за результаты выборов была не в том, чтобы перевернуть исход голосования, а в том, чтобы рассказать и навязать свой нарратив про то, какими были выборы-2020, чтобы бросить тень на Байдена, заставить усомниться в результатах, посеять зёрна недоверия и сыграть на расколе для последующего реванша в 2022 и 2024.

Частично, Трампу это удалось. Доказать масштабные фальсификации он не доказал, но вот подорвать легитимность своего оппонента и создать альтернативный нарратив, консолидируя свой ядерный электорат - вполне. Раскол как был, так и остался. Демократам легко не будет.

Последствия увидим уже в 2021-м году.