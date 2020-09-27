Трамп не уйдет, даже если проиграет выборы

Дональд Трамп / Reuters

Ни один республиканец не назвал Трампа по имени и не осудил его отказ принимать результат выборов. Сенаторы и конгрессмены от Республиканской Партии только повторили то, что записано в Конституции и законах - что 20 января будет инаугурирован победитель выборов.

Никто из них, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, не возразил Трампу и не сказал, как именно будет обеспечен мирный переход власти.

А такие как Линдси Грэм в стиле лучшей советской пропаганды даже не ответили на вопрос напрямую, а перевели стрелки на Хиллари Клинтон, которая хоть и раздражает всех, но не находится у власти, и которая сказала, что Байден не должен принимать победу Трампа.

Сам Байден ничего такого не говорил.

Читайте такжеТрампа из Белого Дома придется насильно изгонять армии СШАКороче, это я к чему: вот как я уже год тут пишу о том, что Трамп не уйдет сам, так я вам гарантирую, что республиканцы точно так же лягут под Трампа и после ноября. Они уже подготовили себе платформу вот такими комментариями.

Просто представьте, что было бы, если бы Обама заявил, что не примет бюллетени - Макконнелл потребовал бы его отставки.

Да, и по моему твердому ощущению, Трамп не признает никакое поражение, даже если Байден выиграет на 10 п.п.

Он и партия будут тогда пытаться повлиять на выборщиков и заставить их голосовать за него.

День, когда собираются выборщики в середине декабря, чтобы формально проголосовать за кандидата, в этом году станет не менее важным, чем 3 ноября.