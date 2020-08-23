Трамп перед выборами ломает весь мир "через колено"

Совбез ООН / Reuters

Соединённые Штаты всё же решились идти напролом, и направили официальное письмо в Совбез ООН, в котором объявили, что задействовали механизм автоматического восстановления санкций ООН против Ирана.

На практике это означает, что в течение 30 дней, если Совбез ООН не примет иного решения, санкции ООН против Ирана, снятые в 2015 году, снова будут действовать.

Однако проблема состоит в том, что США не имеют права задействовать этот механизм, поскольку с 2018 года не являются больше участниками "ядерного соглашения" с Ираном, которое и предполагает использование такого механизма.

Складывается весьма странная и парадоксальная ситуация.

Штаты считают, что они имеют право задействовать механизм и вернуть санкции ООН, несмотря на свой выход из соглашения, а остальные считают, что их решение не имеет юридической силы и не повлечёт за собой никаких последствий.

Иными словами, у нас складываются две международно-правовые реальности:

США считают, что через месяц санкции ООН против Ирана снова будут действовать. Британия, Германия, Франция, Китай, Россия и ЕС считают, что через месяц ничего в правовом поле не изменится.

Как это всё будет работать в реальности - никто толком не знает.

Получается, либо Штаты втупую всех переломают "через колено", и всем придётся выполнять незаконный по сути международный санкционный режим, либо США изолируют себя, и будут вынуждены давить на союзников, обостряя конфликт с ними, или делать хорошую мину при плохой игре.

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Многие опасаются, что восстановление санкций ООН окончательно разрушит ядерную сделку, и спровоцирует выход Ирана из неё, и его возвращение к разработке ядерного оружия, а это уже заявка на полноценную военную эскалацию между Ираном и США на Ближнем Востоке.

Может быть, в этом и задумка - развалить всё к чёртовой матери, и спровоцировать новый виток конфликта в условиях стратегического соперничества за новый мировой порядок и накануне важных выборов в США, возможно даже самых важных в их истории.