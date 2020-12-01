Трамп готовит почву для реванша

Дональд Трамп продолжает ставить палки в колеса Джо Байдену / GettyImages

Ценность иска в Джорджии (система подсчета голосов Доминион должна быть опечатана в трех округах штата для проведения расследования по факту подтасовки результатов в пользу Джо Байдена) состоит в том, что в январе там состоятся довыборы в Сенат США по двум округам. И в преддверии этих выборов команда Трампа пытается всеми силами склонить на свою сторону людей, чтобы они в январе проголосовали за республиканцев. Так как если они проиграют оба эти округа, то не исключено, что тогда демократы смогут взять под контроль Сенат, что было бы неприятно для команды пока еще действующего президента. Ведь пока республиканцы контролируют Сенат, они могут серьезно мешать Байдену и его попыткам утверждать в должности разных членов своей администрации.

Все зависит от суда и от доводов истцов. Они, насколько я понимаю, фиксировали разные случаи так как называемых фальсификаций. И хоть пока что суд Джорджии стал на сторону Дональда Трампа, это ничего не значит – в той же Пенсильвании было аналогичное решение суда, которым сначала заблокировали сертификацию голосов, а спустя некоторое время ее разблокировали. Потому пока что это лишь затянет время переходного периода.

Для Трампа важно не перевернуть результат голосования в свою пользу – думаю, что они уже с ним смирились. Их цель в другом, а именно – максимально громко, ярко и скандально подвести к логическому концу историю про выборы, то есть сделать все, чтобы тень, которую команда Трампа бросает на победу Джо Байдена, была огромной насколько только возможно и чтобы Байден не считался полноценным и легально избранным президентом.

Главная задача Трампа и его соратников - добиться того, чтобы внутренняя легитимность Байдена среди американцев пошатнулась и в последующие четыре года была на грани.

Она и так уже на грани, ведь на выборах чуть больше половины проголосовали за Байдена и почти столько же – за Трампа, что в очередной раз зафиксировало раскол общества.

Останется Трамп президентом или нет – уже не столь важно. Потому что в любом случае, сложившаяся ситуация – не в пользу демократов, потому что они и так и не придумали альтернативы и четкого плана того, кем его заменить. Ведь коллективного Трампа, то есть совокупность его идей и мировоззрения, демократы так и не смогли победить и после выборов он никуда не денется – он будет существовать в американской политике и дальше, независимо от того, что случится после выборов с самим Трампом.

Читайте такжеТрамп выиграет эти выборы - и будет убитИменно поэтому Трамп сейчас делает так, чтобы Байдену было максимально сложно: сложно войти в Белый дом, сформировать администрацию, утвердить всех своих чиновников в должностях, принимать какие-либо решения. Тем более, что в дальнейшем у Байдена везде будут бюрократические препятствия, которые для него уже расставляет Трамп своими решениями.

Ведь чем меньше разрыв, тем легче играть и спекулировать на идеях о том, что Байден выиграл нечестно или спорить о надежности техники для подсчета голосов. И потому Трамп так старается все эти неоднозначные моменты подчеркнуть и максимально создать фон, который убедил бы его ядерный электорат, что победа Байдена была несправедливой.

Все это происходит ради единственной цели – дать республиканцам шанс для реванша на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся уже через два года. И с учетом того, что идеи коллективного Трампа продолжат циркулировать в американском обществе, уже через два года республиканцы найдут преемника Трампа – либо это будет он сам, либо это может кто-то из его семьи, которого они снова будут продвигать. Ведь пока эти идеи живы и популярны, до тех пор значительная часть республиканцев будут за них держаться. И на этом фоне мы еще не раз увидим баталии умеренных республиканцев с правыми-трампистами.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда