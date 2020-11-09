Трамп проиграл выборы / Reuters

Не Джо Байден и не демократы в ходе скандальной, острейшей и тяжелой борьбе победили Дональда Трампа, а "глубинное государство", американские СМИ и цифровые гиганты, которым нужен мировой рынок.

Они победили президента США Трампа - сумбурного, непредсказуемого, но харизматичного политика и патриота Америки. Институты и процедуры американского общества и государства победили роль личности в истории и разрушительный пафос улицы американских городов.

Трамп разворошил Америку и потряс весь мир. Многочисленные американские проблемы, которые десятилетиями накапливались и тлели в стране - от демографической революции в пользу цветного населения, экологии, положения афроамериканцев, застоя, загнивания старой Америки, вплоть до противоречий цифровизации страны. Все это при Трампе бессознательно превратились в американскую Перестройку со всеми ее плюсами и минусами.

Читайте такжеЧто для Украины означает победа БайденаБайден - это символ остановки в пути, исторической передышки, временной стабилизации начавшейся Перестройки американского общества. Но это не откат назад, не контрреволюция, а смена инструментов борьбы с уличных и личностных на институциональные и намек на делиберативную демократию.

Теперь новому президенту Байдену, несмотря на свой тягчайший возраст и отсутствие четкой стратегии выхода США из кризиса, придется продолжать Перестройку Америки, случайно начатую Трампом и вновь бороться в 21 веке за мировое лидерство в борьбе с Китаем.

Нам остается только надеется не на месть американской администрации Байдена шустрым и циничным прокремлевским, украинским политикам типа Порошенко и Деркача, а на понимание Вашингтоном важной роли Украины в укреплении архитектуры безопасности Европы и в предсказуемом будущем кризисе России.