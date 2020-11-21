Трамп смирился с поражением, но напоследок метит территорию

Дональд Трамп смирился с поражением на выборах/ Reuters

Штат Джорджия команда Дональда Трампа потеряла с концами. Там завершился ручной пересчёт голосов, который подтвердил победу Джо Байдена.

В остальных штатах команда действующего президента также потерпела несколько поражений. Они проиграли суд в Пенсильвании и в Аризоне, и сами отозвали свой последний иск в штате Мичиган.

В этом контексте интересна пресс-конференция, которую дал адвокат Трампа Рудольф Джулиани и его юристы сразу после плохих новостей. Они заявили, что Трамп победил в Пенсильвании и Мичигане, а победа Байдена - результат системного умышленного плана демократов по фальсификации выборов. Доказательств конкретных приведено не было, но Джулиани пообещал всё доказать "18 разными способами".

Кроме того, одна из его помощниц-юристов и вовсе заявила, что в победе Байдена замешаны "коммунистические деньги". По её словам, в выборы в США вмешались Куба, Венесуэла и "возможно" Китай. Мне кажется, даже ведущий Fox News немного офигел, когда она сообщила, что ПО для системы голосования и сама система Dominion были созданы по указанию покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Читайте такжеПобеда Байдена превратит Украину в военный полигонВсе более очевидно, что смысл этих телодвижений - не опрокинуть результаты выборов (с ними все более-менее смирились), а усилить свой нарратив в головах людей, прежде всего собственного ядерного электората. Иными словами, это часть информационно-идеологической кампании, а не попытка взять политический реванш.

И в основе этого нарратива лежат три ключевых сюжета, которые должны быть приняты за основу:

1. Победа Джо Байдена - сомнительна. Он не президент всех США, и никогда им не будет.

2. Демократы - это не просто партия, а вражеская коалиция, спайка deep-state бюрократии, лево-либеральной партийной элиты и международного левацкого интернационала, цель которых - разрушить "старую Америку".

3. Что бы не предпринимали демократы и Байден в дальнейшем, всё будет плохо. Всегда и во всём. Поэтому, надо ждать удобного момента, и как только начнутся новые выборы, взять реванш.

Читайте такжеТрамп разворошил Америку и потряс весь мирВместе с тем, сам Трамп, пользуясь коротким окном, которое у него есть до января 2021 года, лихорадочно принимает важнейшие решения во внешней политике, которые должны зацементировать его политический курс и сделать так, чтобы Байден не успел его развернуть.

За последние 2 недели после выборов, администрация успела дважды усилить санкционное давление на Иран и Сирию, принять решение о сокращении военных контингентов США в Ираке и Афганистане до 2,5 тысяч человек, ограничить сотрудничество с китайскими компаниями, организовать беспрецедентный визит Майкла Помпео на аннексированные Голанские высоты (первый в истории), дожать Судан к подписанию мирных соглашений с повстанцами и утвердить сделку по продаже самолётов F-35 Эмиратам.