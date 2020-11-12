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Трамп уйдет с поста президента только в крайнем случае

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

12 ноября 2020, 08:26

Трамп согласится уйти, если нарушения выборов в обоих штабах признают в суде.

Трамп, Байден
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп согласен покинуть свой пост только после того, когда Верховный суд США скажет свое слово по результатам пересчета. Процесс определения победителя выборов в США может растянуться надолго, но не слишком, так как в США существуют два жёстких механизма:

  1. Верховный суд США не может, как наш Конституционный Суд, годами и десятилетиями рассматривать одно дело, дабы не увеличивать политический конфликт. Потому даже если дело о выборах поступит в Верховный суд, Соединенных Штатов, он вынужден будет быстро принимать решения, так как речь идёт о смене власти.
  2. В США есть понятие "традиционных дат. В частности, до 10 января Америка должна получить своего нового президента.

Безусловно, Трампу сейчас трудно бороться за сохранение поста за собой, тем более, когда все СМИ уже признали Байдена победителем. Но однозначно, если Трамп начнет проверять голоса, то и Байден займется тем же и тогда вопрос будет в том, у кого окажется больше нарушений.

То есть, тамошний суд не принимает участия в политике и не занимается пропагандой, зато он может сказать, что во время подсчета происходили нарушения, которые должны быть устранены.

Трамп понимает, что если он остается, то третий срок ему не светит. И потому он не станет преследовать ни Порошенко, ни Клинтон или Байдена и уж точно не будет обниматься с Путиным – он слишком настрадался от образа "путинского агента", ему это не нужно.

Читайте такжеТрамп не уйдет, даже если проиграет выборыВсе, что сейчас происходит в Соединенных Штатах - это война нервов и мы упрощаем большую политику до выяснения отношений двух политиков. Независимо от того, кто выиграет эти выборы, сторонники проигравшего все равно выйдут на улицы. Но не думаю, что кому-то из кандидатов удастся как-то резко поменять ситуацию в США, поскольку там уже начались процессы, которые в Советском Союзе называли "перестройкой".

Если Байден победит, ему все равно придется решать те же проблемы, которые пытался решать Трамп: конфликт с Китаем, развал международных отношений, конфликт с Россией и так далее. Кстати, Россия тоже зря так переживает из-за победы Байдена и боится, что ей станет хуже. Но ей не Байдена надо бояться, а тех процессов, которые происходят у нее под носом внутри страны.

Грозит ли что-то Украине, если Трамп останется, а Зеленский уже поспешил и поздравил Байдена? Нет, во всяком случае, не всей стране. В худшем случае, президенту придется избавиться от Ермака, так как это он настоял, чтобы это поздравление состоялось.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

новости США Дональд Трамп Джо Байден Виктор Небоженко Майк Помпео президентские выборы в США
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