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Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США

Виталий Портников

Публицист, журналист

6 января 2021, 09:31

Он впервые подставил под сомнение нравственный авторитет Соединенных Штатов как ведущей державы цивилизованного мира.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

Оказывается, так тоже можно было. Можно было оказывать давление на чиновника, угрожать ему, требовать от него фактической фальсификации итогов президентских выборов в штате. Можно было даже и не скрывать, что демагогические разговоры самого Трампа, его окружения и сторонников об этой фальсификации – не что иное, как стремление любым путём удержаться у власти.

И если ради этого можно будет пойти на фальсификацию, обвиняя в фальсификации оппонента – то так тому и быть. Потому что фальсификация, к которой призывает Дональд Трамп, с его собственной точки зрения и с точки зрения его сторонников – благое дело. Направленное на спасение Америки. Ну и самого Трампа разумеется. Тут происходит очевидная подмена понятий. Эти люди называют фальсификацией то, что им не нравится. А то что им нравится, фальсификацией не считают, даже если призывы к ней налицо.

И в этом своем поведении Дональд Трамп ничем не отличается от диктаторов, которыми он так восхищался во время своего пребывания в Белом доме. От того же Владимира Путина или Ким Чен Ына. Ведь российский или северокорейский правители тоже заняты подменой понятий.

Но на самом деле никакой особой почвы для изумления не существует. Мы тут имеем дело не с кульминацией правления, а с его естественным продолжением, с окончанием.

Дональд Трамп ведёт себя так с первого дня своей предвыборной кампании, с первого дня своего президентства. И мы тут говорим даже не о принятии решений политического и экономического характера, а именно о стиле правления. Трамп не скрывал, что относится к государству как к бизнес-проекту, как к фирме. При этом фирме, которой управляет владелец-самодур, не проявляющий даже грамма уважения к своим соратником и сотрудникам.

Сейчас уже мало кто помнит, как появился Дональд Трамп на международной сцене. Как на первом же саммите он грубо оттолкнул президента Черногории Филипа Вуяновича, чтобы самому попасть в объективы телевизионных камер, чтобы быть на первом плане.

И сколько в этом было закомплексованности, наглости, демонстративного хамства – оттолкнуть президента маленькой страны, будучи главой самый могущественный державы мира. Точно понимая, что тебе никто не ответит, разве что недоумённо пожмут плечами.

Читайте такжеКремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему мируСвидетели этого кошмара, который отнюдь не ограничивался одним саммитом, могли испытывать только жгучий стыд. Но ужас в том, что сторонники Трампа никакого стыда никогда не испытывали. Что им все это нравилось, а если и не нравилось, то они находили любые возможности для оправдания действий своего кумира. И не только в Соединенных Штатах, но и в Украине.

Дональд Трамп убрал пункт о помощи нашей стране из своей предвыборной программы. Теперь мы знаем, что руку к этому приложил одиозный глава его предвыборного штаба и консультант Виктора Януковича Пол Манафорт, которого Трамп помиловал накануне своей отставки и которым, как и не менее одиозным комментатором путинского телеканала Майклом Флинном, откровенно восхищался.

Трамп не скрывал своего желания договориться с Путиным, откровенно давил на Владимира Зеленского, пытаясь добиться от бывшего телевизионного комика соучастия в своей борьбе с возможным конкурентом на выборах президента США.

Но от сторонников Трампа вы услышите, как он давил на Россию , как он предоставил военную помощь Украине, как он покончил с "Северным потоком-2". Хотя военная помощь Украине была предоставлена только под давлением конгресса, а Трамп пытался увязать её предоставление со сбором украинскими властями компромата на сына Байдена. И если бы конгресс сейчас не преодолел бы президентское вето Трампа – а он бы его не преодолел, если бы Трамп победил на выборах – то "Северный поток-2" удалось бы достроить в самое ближайшее время.

Потому что все санкции США, при всей их громогласной жёсткости, всегда имели запоздавший характер. Трамп будто гонялся за своим любимым Путиным вместо того, чтобы опережать его – просто Том и Джерри какие-то.

Но сторонникам Трампа все это совершенно безразлично и я уже представляю оскорбления, которые прочитаю под этим текстом. Какие перечисления выдающихся заслуг уходящего американского президента и обвинения в адрес его преемника я увижу. И это – ещё одно свидетельство того, как много людей оказались очарованы этой безудержной наглостью. Люди, которые наверняка в бытовой жизни поражались знакомым, терпящим в доме супруга-самодура, беспрестанно унижающего домочадцев и лгущего им, даже и не заметили, что оказались в такой же незавидной роли – только уже в политическом смысле, как граждане, готовые оправдать любой неблаговидный поступок кумира. Потому что любят. Любят человека, который подставил под сомнение нравственный авторитет Соединенных Штатов как ведущей державы цивилизованного мира, его главного форпоста на пути к наступлению авторитарных режимов.

Виталий Портников, жруналист, для Эспресо

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