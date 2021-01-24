Убийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилием

Россиянам пора посмотреть на разницу протестов в Украине и Белоруссии и сделать выводы.
Вооруженную власть клептократов, которая попирает все законы, творит беспредел и применяет жестокость и насилие против своего населения свергнуть могут только граждане, готовые к вооружённому сопротивлению и решившиеся применять насилие против преступников, захвативших власть и их приспешников.
Нет более глупой демонстрации покорности, чем мирный протест против власти, готовой вас убивать.
Учите опыт Украины и Белорусии.
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В Украине. Майдан, почти снесенный силовиками, заставил бежать Януковича и его "Беркут" только после того, когда несколько человек на баррикадах решились стрелять по силовикам.
В Белорусии. Сотни тысяч белорусов снимающие тапочки, чтобы стать на скамеечку с плакатиком, вместо того что бы из неё соорудить баррикаду или разобрать ее на дубины - до сих пор находятся под властью убийцы и маньяка.
Всем моим друзьям в РФ я желаю сил, воли, мужества и победы. И берегите себя.