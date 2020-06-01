Удар коронавируса: что происходит на рынке недвижимости

Эксперт рассказал, как карантин повлиял на спрос украинцев на недвижимость / arenda-hot.com.ua

Квартиры в строящихся многоквартирных домах, то есть жилье на первичном рынке, востребованы всегда. Однако в первые две-три недели карантина даже "первичка" пребывала в шоке, и были закрыты отделы продаж.

В этот период застройщики жили за счет накопленного до карантина "жирка": у всех были отличные продажи в начале 2020 года – в январе-феврале, поэтому они могли себе позволить какое-то время не продавать квартиры, а тратить те деньги, которые были заработаны до эпидемии коронавируса.

В целом, продажи "первички" во время карантина упали до 80%. У всех застройщиков глубина падения была разной: у кого-то продажи упали на 80%, а у кого-то – на 50%.

Меньшего падения продаж застройщики достигали каждый по-своему. Одни, если, например, у них было 30 продаж в месяц, добивались при закрытых отделах продаж 15-ти. Это достигалось благодаря тому, что распродавали "своим да нашим".

Другие застройщики, если у них не хватало оборотных денег, проводили акцию. У каждого застройщика есть в запасе несколько десятков клиентов, которые колеблются и думают – покупать конкретно это жилье или нет. Именно таким людям звонили и предлагали индивидуальную скидку на 10%. Они, как правило, соглашались и несли деньги застройщику.

В общем, каждый решал проблемы, возникшие в период карантина, своим путем.

И хотя за период карантина спрос желающих приобрести жилье на первичном рынке существенно упал, сейчас наметился постепенный рост – до 60% от того спроса, что был до кризиса. То есть, если до карантина продавалось 30 квартир в месяц, после начала карантина продажи упали до 10-15 квартир в месяц, то сегодня продается 20 квартир. Таким образом, спрос не восстановился полностью, но люди уже пошли в отделы продаж и понесли деньги застройщикам.

В любом случае, я бы не говорил о том, что украинцы в период кризиса стали охотнее и активнее вкладывать деньги в покупку недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения. Наоборот, когда у нас случилась шоковая ситуация, многие подумали: "Зачем нам квартира? Лучше сохранить деньги в наличии, и так хотя бы какое-то время прожить". Тем более, новострои – это такая штука, в которую вкладываешь деньги сегодня, а получаешь недвижимость только года через два. А у нас в стране за два года многое может измениться, и нельзя быть уверенным, что будет через такой срок… Потому многие, кто подумывал купить квартиру, поначалу испугались кризиса, а теперь начинают понемногу отходить от шока.

Судьба новостроев в период карантина – это отдельная история. Новостроев у нас много, и они разные. Одни застройщики сумели воспользоваться периодом карантина для осуществления строительных работ, другие – наоборот, нашли отговорку: "Карантин – деньги не несут. Все плохо: с заказами плохо, со строителями – плохо…". Однако надежные застройщики даже не почувствовали встряски в связи с коронавирусом и карантином – они прошли этот период, как танк через кочки. А маленькие и слабенькие застройщики, конечно, будут пенять на карантин. Ведь те, что работали "с колес", т.е. к ним в отдел продаж обращался покупатель, заносил им миллион гривен, тогда они и работали, а не заносил – они на время "замораживали" строительство, – это не застройщики, а временщики.

В целом, у нас около 40% застройщиков – это вполне надежные компании, которые обладают достаточно большими средствами, чтобы пробыть в карантине полгода и не сбавить оборотов. 20% – вроде с деньгами, но все равно ощущают колебания рынка в связи с карантином. А 40% застройщиков – это либо те, кто живут "от покупателя к покупателю" и чувствуют себя очень неважно в период карантина, либо такие, как Укрбуд, которые себя чувствуют плохо в любые времена.

Что будет с ценами на "первичку"? Жилье на первичном рынке постепенно повышается в цене уже несколько лет, начиная с 2017 года. По моим прогнозам, если история с карантином остынет, об ограничениях забудут, и экономика заработает нормально через два-три месяца (в новые волны коронавируса я не особо верю, но это уже другая история…), цены будут чуть-чуть подниматься, потому что спрос на новые квартиры есть.

Однако изменилась одна вещь. Если раньше люди, видя надежного застройщика, готовы были вкладывать свои деньги уже на этапе котлована, то сейчас большинство хочет, чтобы дом был либо уже готов, либо почти готов. То есть люди опасаются рисковать и покупать недвижимость на этапе котлована, да и перспектива ждать квартиру два года многих не устраивает.

Что касается "вторички", то за первый месяц карантина спрос на нее упал на 70-80%. Все замерло: было настолько тихо, что даже задатков никто не давал. А сейчас постепенно "вторичка" начала продаваться: если цена более-менее адекватная, то квартиру обязательно купят.

Так что и вторичный рынок за последнее время тоже ожил.

Оценивать влияние карантина на цены на недвижимость на вторичном рынке тяжело. Все-таки нужно подождать до середины лета и оценить то, как будут развиваться события в этот период. Ведь кто-то мог продавать квартиру за 100 тысяч долларов, а сейчас психанул и продал ее за 80 тысяч – все в восторге заговорили о том, что цены на "вторичку" упали на 20%. Однако одна квартира – это еще не тенденция. Нужно, чтобы сто квартир было продано на 20% дешевле, тогда будет ясно, что рынок упал. Пока что мы наблюдаем лишь точечные сделки, а на таковые ровняться нельзя, как нельзя, исходя из них, делать выводы об общих тенденциях.

Иван Кудояр, юрист-консультант по недвижимости, специально для Главреда