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Будет ли в США гражданская война из-за результатов выборов

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

9 ноября 2020, 06:51

Только если Трамп или Байден станут прямо призывать к протестам свой электорат, это может послужить спусковым крючком для гражданского конфликта в США.

Выборы в США-2020
Прогнозы о грядущей гражданской войне в США после выборов являются явным преувеличением / GettyImages

Несмотря на то, что после президентских выборов в США в некоторых городах начались протесты и беспорядки на улицах, прогнозы тех, кто утверждает, что в Штатах может начаться едва ли не гражданская война, поскольку страна разделилась на два лагеря – за Трампа и за Байдена, выглядят явным преувеличением. Поскольку пока и кандидат от республиканцев, и кандидат от демократов держатся в правовом поле.

Однако, если они перейдут к "политико-правовым действиям", то есть станут прямо призывать к протестам или акциям неповиновения свой электорат, это может оказаться спусковым крючком для гражданского конфликта в Соединенных Штатах.

Потому разговоры о грядущей гражданской войне в США являются изрядным преувеличением. Ведь в Штатах достаточно предохранительных механизмов, защищающих от исполнительных дураков и сумасбродов.

Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и УкраинуПока что беспорядки носят исключительно локальный характер и, вероятнее всего, так будет и дальше. Как мы могли наблюдать во время протестов Black Lives Matters, США худо-бедно справились с весьма масштабными беспорядками, с той волной погромов и насилия.

Пока оба кандидата действуют в правовом поле. Учитывая, что у Трампа перевес в Верховном суде, очевидно, он попытается оспорить результаты штатов, в частности, где проголосовало 125% избирателей (это, конечно, "картина маслом" – и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!). Все это очень напоминает фильм "Банды Нью-Йорка": неважно, сколько голосов отдадут – важно, как посчитают бюллетени.

Кроме того, Трампу будет непросто мобилизовать свой электорат для борьбы на улице. Если отбросить "правых", которыми насыщен средний запад в виде вооруженных бородачей и классических "реднеков", то, в целом, электорат Трампа более законопослушный и подобно темнокожим американцам не пойдет громить витрины.

Читайте такжеСША на пороге новой Гражданской войныТак что все в США будет решаться в судах, а не на улице с помощью протестов и беспорядков. Пока что ситуация удерживается в правовых рамках.

Следует отметить, что в период этих выборов в США Украина заняла позицию двухпартийной поддержки Соединенных Штатов. Это значит, что, независимо от того, кто выйдет победителем из президентской гонки – Байден или Трамп, Украина готова выстраивать отношения с обоими. Команда Зеленского извлекла уроки из ошибок "папередников", когда Порошенко "сложил все яйца в одну корзину", и такая позиция является вполне разумной.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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