Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке контактов Украины и Беларуси / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за действий белорусских властей, Украина поставила на паузу все контакты с белорусской стороной.

Здесь, скорее всего, речь идет о том, что сузятся контакты между государственными деятелями – допустим, между легитимным Зеленским и нелегитимным Лукашенко. Но торговля Украины с Беларусью будет продолжаться, поскольку люди, которые торгуют бензином и нефтепродуктами через Беларусь, настолько влиятельны, что остановить эту торговлю не в силах никакого Кулебы или Зеленского. Потому я сомневаюсь, что торговый поток, который идет через Беларусь в Россию, в Украину и из нее, будет как-то задет внешнеполитическими заявлениями.

Читайте такжеУкраина готова ввести санкции против Беларуси: в МИД назвали главное условиеНаибольшая проблема украинской дипломатии в том, что она сейчас не знает, как себя вести с белорусским кризисом и потому ведет себя очень противоречиво. То она признает выборы, то нет, хотя ей с самого начала следовало отгородиться от внутренних проблем Беларуси и не вмешиваться. Вместо этого Кулебе надо думать наперед о том, как придется действовать, если отношения между странами обострятся.

Не зная, как дальше будет развиваться ситуация, Украине стоило бы лучше подбирать слова. Потому что при худшем сценарии это станет большим испытанием для Украины. Как, кстати, и для Польши или других стран, которые находятся вокруг Беларуси. Потому что никто не гарантирует, что Лукашенко, который сейчас видит, как НАТО вот-вот хочет захватить Беларусь и потому он требует российской помощи, завтра не придет фантазия и по отношению нападения Украины и мы не окажемся с Беларусью в стадии пограничного конфликта.

В такой ситуации Путин может выставить войска на белорусско-украинской границе под видом спасения Беларуси. И тогда там появятся, уже не зеленые человечки, а подразделения российских войск. И Европа, на которую так равняются в Украине, ничего с этим поделать не сможет. Однако нас пока спасает то, что вся кремлевская элита имеет имущественный интерес и ресурсы в Европе, что не дает им вступать в конфликты с ЕС.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда