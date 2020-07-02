Уход Смолия может расстраивать только МВФ и спекулянтов

НБУ по факту уже несколько лет работает не на Украину. / УНИАН

Отличная новость! Для Украины отличная, в МВФ наверняка недовольны, да и некоторые наши спекулянты огорчены.

Итак, глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку. Якобы из-за политического давления. Красавец, конечно. А в чем заключается это давление придумать не смог. Но я подскажу. Давление на Смолия это решение народных депутатов проголосовать за оценку работы НБУ. Не уволить. Не посадить в тюрьму. Не назвать фамилии спекулянтов, на которых он работал и их информационной обслуги. Просто дать оценку работе. И сразу паника. Серьезно, дать оценку результатам работы НБУ это давление?

Я открою секрет всей этой команде Гонтаревой и Смолия - на любой работе работодатель дает оценку результатам труда сотрудников. Это нормально. От этого зависит зарплата, премия или увольнение. Это нормально. Человек нанял вас на работу и оценивает результат. Нацбанк исключение?

Или Смолий всерьез уверен, что оценку ему может дать только МВФ, а не украинский народ? Так айда работать в МВФ, как Гонтарева, а Национальный Банк Украины так и называется, потому что принадлежит украинскому народу.

И перед ним отчитывается, это логично?

Конечно, политики не должны управлять Национальным банком - слишком много соблазнов. Но у НБУ с полномочиями и независимостью все очень хорошо. С 2015 года он реально независим с очень широкими полномочиями. Банкопад того времени - убедительное доказательство.

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Плюс сейчас президент подал в раду закон по банкам, который для простоты называют "антиколомойским". Рада проголосовала, президент подписал - у НБУ стало еще больше полномочий. Но те, кто работает в реальном секторе, Нацбанк ругают. Гривна очень дорогая. Процент кредитов для бизнеса по отношению к ВВП около 20%. А для ЕС и США нормальным показателем считается 70%.

Дорогая гривна убивает развитие украинского бизнеса. Убивает наш экспорт. Зато приносит большие доходы импортерам и спекулянтам. МВФ одобряет такую политику, а наш интерес где? Нашего интереса нет.

НБУ по факту уже несколько лет работает не на Украину. Естественно, что депутаты хотели услышать от главы НБУ, что происходит. Но он удрал. И обслуга кричит про давление. Странно, в Евросоюзе или в Великобритании главы державного банка отчитываются перед парламентом. Отвечают на вопросы. Не кричит про независимость от собственной страны. И у них это нормально. Почему у нас должно быть иначе?

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